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    Путин окунулся в прорубь на озере Селигер

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин
    Путин окунулся в прорубь на озере Селигер

    Путин окунулся в прорубь на озере Селигер

    Путин окунулся в прорубь на озере Селигер
  • Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин

    • Владимир Путин посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь в Тверской области, а также принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента: «По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер».

    Он также рассказал, что для Путина это уже не первый опыт крещенских купаний. По его словам, глава государства окунается в прорубь на протяжении ряда лет.

    При этом Песков уточнил, что в этом году традиционных крещенских морозов в центральной России не наблюдается, поэтому температура в районе озера сегодня не опускалась ниже 6 — 7 градусов ниже нуля.

    А вот в Якутии православные христиане окунаются в прорубь при 45 градусах мороза. Впрочем, они утверждают, что холодом их не испугаешь. Накануне столбик термометра и вовсе опускался до рекордных минус 65 грудусов.

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