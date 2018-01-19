Путин окунулся в прорубь на озере Селигер

Владимир Путин посетил мужской монастырь
Нило-Столобенская пустынь в Тверской области, а также принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента: «По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер».
Он также рассказал, что для Путина это уже не первый опыт крещенских купаний. По его словам, глава государства окунается в прорубь на протяжении ряда лет.
При этом Песков уточнил, что в этом году традиционных крещенских морозов в центральной России не наблюдается, поэтому температура в районе озера сегодня не опускалась ниже 6 — 7 градусов ниже нуля.
А вот в Якутии православные христиане окунаются в прорубь при 45 градусах мороза. Впрочем, они утверждают, что холодом их не испугаешь. Накануне столбик термометра и вовсе опускался до рекордных минус 65 грудусов.
Он также рассказал, что для Путина это уже не первый опыт крещенских купаний. По его словам, глава государства окунается в прорубь на протяжении ряда лет.
При этом Песков уточнил, что в этом году традиционных крещенских морозов в центральной России не наблюдается, поэтому температура в районе озера сегодня не опускалась ниже 6 — 7 градусов ниже нуля.
А вот в Якутии православные христиане окунаются в прорубь при 45 градусах мороза. Впрочем, они утверждают, что холодом их не испугаешь. Накануне столбик термометра и вовсе опускался до рекордных минус 65 грудусов.
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