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    Жители Якутии окунулись в прорубь в минус 45 градусов. Крещение, Якутия, православие, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖители Якутии окунулись в прорубь в минус 45 градусов

    Жители Якутии окунулись в прорубь в минус 45 градусов

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    Жители Якутии окунулись в прорубь в минус 45 градусов

    Жители Якутии окунулись в прорубь в минус 45 градусов

    Жители Якутии окунулись в прорубь в минус 45 градусов

      Сегодня православные христиане отмечают один из главных праздников — Крещение Господне. Многие из них чтут традиции — в любую погоду отправляются смывать грехи. Вот и жители Якутии не испугались морозов. Впрочем, для них минус 45 — это потепление. Накануне температура в регионе опускалась до минус 65 градусов.

      Среди тех, кто решился окунуться в прорубь, оказалась Анастасия Груздева. Девушка прославилась своим фото с покрытыми инеем ресницами, которое разместила в соцсетях в качестве иллюстрации рекордных якутских морозов. Она утверждает: местных жителей холодом не испугаешь.

      Анастасия Груздева      , жительница Якутии: «Нас, жителей Якутии, таким морозом не испугать. Тем более, что в этом году, как и в предыдущих, на льду Лены нас ждет палаточный городок, в котором гораздо теплее чем на улице».

      смотретьЖители Якутии рассказали, как живется при температуре минус 65 градусов
      Жители Якутии рассказали, как живется при температуре минус 65 градусов
      Опытные моржи говорят, что мороз не страшен. Чем холоднее воздух, тем теплее кажется вода. Поэтому главное — это в нее зайти. А перед этим, конечно, разогреться. Но не так, как некоторые могут подумать, а, например, сделать пару приседаний или отжиманий.

      В Москве желающих окунуться в прорубь на Крещение тоже оказалось немало. Для них специально подготовили около 60 мест для купания. Жителям столицы повезло — морозы обошли город стороной. Тем не менее, на всех точках купания раздают горячий чай. Крещенские купели в Москве будут работать до вечера 19 января.

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