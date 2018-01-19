Жители Якутии окунулись в прорубь в минус 45 градусов

Сегодня православные христиане отмечают один из главных праздников — Крещение Господне. Многие из них чтут традиции — в любую погоду отправляются смывать грехи. Вот и жители Якутии не испугались морозов. Впрочем, для них минус 45 — это потепление. Накануне температура в регионе опускалась до минус 65 градусов.
Среди тех, кто решился окунуться в прорубь, оказалась Анастасия Груздева. Девушка прославилась своим фото с покрытыми инеем ресницами, которое разместила в соцсетях в качестве иллюстрации рекордных якутских морозов. Она утверждает: местных жителей холодом не испугаешь.
Анастасия Груздева, жительница Якутии: «Нас, жителей Якутии, таким морозом не испугать. Тем более, что в этом году, как и в предыдущих, на льду Лены нас ждет палаточный городок, в котором гораздо теплее чем на улице».
Опытные моржи говорят, что мороз не страшен. Чем холоднее воздух, тем теплее кажется вода. Поэтому главное — это в нее зайти. А перед этим, конечно, разогреться. Но не так, как некоторые могут подумать, а, например, сделать пару приседаний или отжиманий.
В Москве желающих окунуться в прорубь на Крещение тоже оказалось немало. Для них специально подготовили около 60 мест для купания. Жителям столицы повезло — морозы обошли город стороной. Тем не менее, на всех точках купания раздают горячий чай. Крещенские купели в Москве будут работать до вечера 19 января.
Анастасия Груздева, жительница Якутии: «Нас, жителей Якутии, таким морозом не испугать. Тем более, что в этом году, как и в предыдущих, на льду Лены нас ждет палаточный городок, в котором гораздо теплее чем на улице».
Опытные моржи говорят, что мороз не страшен. Чем холоднее воздух, тем теплее кажется вода. Поэтому главное — это в нее зайти. А перед этим, конечно, разогреться. Но не так, как некоторые могут подумать, а, например, сделать пару приседаний или отжиманий.
В Москве желающих окунуться в прорубь на Крещение тоже оказалось немало. Для них специально подготовили около 60 мест для купания. Жителям столицы повезло — морозы обошли город стороной. Тем не менее, на всех точках купания раздают горячий чай. Крещенские купели в Москве будут работать до вечера 19 января.
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