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    Православные христиане отмечают Крещенский сочельник. православие, религия, торжества и праздники, христианство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПравославные христиане отмечают Крещенский сочельник

    Православные христиане отмечают Крещенский сочельник

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    Православные христиане отмечают Крещенский сочельник

    Православные христиане отмечают Крещенский сочельник

      Сегодня у православных верующих сочельник — приготовление к одному из главных праздников — дню Богоявления или Крещения Господня, когда по преданию Спаситель был крещён в водах реки Иордан.

      Во всех храмах пройдут торжественные службы и чин освящения воды. В храме Христа Спасителя божественную литургию проведет патриарх Кирилл.

      В этот день вечером освященной водой принято окроплять жилища, а также пить ее вместе с кусочком просфоры.

      Ну а самая главная народная традиция на Крещение — это, конечно, купание для исцеления недугов в водоёмах и прорубях. Спасатели сейчас проводят тренировки около иорданей, вырубленных во льду. В этом году для обеспечения безопасности в крещенские купания по всей стране будут задействованы 9 тысяч сотрудников МЧС, свыше 2 тысяч единиц техники и около 500 маломерных судов.

      Около купелей сейчас устанавливают специальные трапы с поручнями, выставляют ограждения и буйки. Сами же проруби ограждают мостками и удобными сходами в воду. МЧС предупреждает желающих окунуться в необорудованных местах: во многих регионах в связи с теплой погодой не образовалась безопасная толщина льда.

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