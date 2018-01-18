Православные христиане отмечают Крещенский сочельник

Сегодня у православных верующих сочельник — приготовление к одному из главных праздников — дню Богоявления или Крещения Господня, когда по преданию Спаситель был крещён в водах реки Иордан.

Во всех храмах пройдут торжественные службы и чин освящения воды. В храме Христа Спасителя божественную литургию проведет патриарх Кирилл.



В этот день вечером освященной водой принято окроплять жилища, а также пить ее вместе с кусочком просфоры.



Ну а самая главная народная традиция на Крещение — это, конечно, купание для исцеления недугов в водоёмах и прорубях. Спасатели сейчас проводят тренировки около иорданей, вырубленных во льду. В этом году для обеспечения безопасности в крещенские купания по всей стране будут задействованы 9 тысяч сотрудников МЧС, свыше 2 тысяч единиц техники и около 500 маломерных судов.



Около купелей сейчас устанавливают специальные трапы с поручнями, выставляют ограждения и буйки. Сами же проруби ограждают мостками и удобными сходами в воду. МЧС предупреждает желающих окунуться в необорудованных местах: во многих регионах в связи с теплой погодой не образовалась безопасная толщина льда.

