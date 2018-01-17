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    Жители Якутии рассказали, как живется при температуре минус 65 градусов. автомобили, погода, Якутия, погодные аномалии, морозы, зима, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖители Якутии рассказали, как живется при температуре минус 65 градусов

    Жители Якутии рассказали, как живется при температуре минус 65 градусов

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    Жители Якутии рассказали, как живется при температуре минус 65 градусов

    Жители Якутии рассказали, как живется при температуре минус 65 градусов

    Жители Якутии рассказали, как живется при температуре минус 65 градусов

      Во многих странах не верят сообщениям из Якутии, которые облетели весь мир: сейчас в Якутии температура минус 65 градусов.

      МЧС выпускает специальные рекомендации для населения. Например, сообщать своим близким о маршруте передвижения, а в случае автоаварии вывесить на антенну яркую ткань и подавать сигнал тревоги прерывистыми гудками. А сами жители Якутии при помощи соцсетей доказывают всему миру, что они самые морозоустойчивые люди на планете.

      Когда на термометре не хватает шкалы, а у людей не хватает слов, чтобы описать этот ледниковый период, в ход идут фотографии. Снимки из соцсетей лучше всего показывают, что происходит в Якутии, и как к этому относятся местные жители. Кто-то хвастается модными штанами из волчьего меха. А фото Анастасии Груздевой с заснеженными ресницами уже собрало больше 30 тысяч лайков со всего света. А ведь она, вроде, ничего необычного не показала. Просто традиционный для этих мест зимний макияж.

      Анастасия Груздева: «Некоторые люди даже не верят, что вообще тут можно жить, что такой температуры не бывает там, где живут люди. Наверное, это самое странное. В Интернете-то можно найти любую информацию. И не знать, что есть на земле такой город, и в нем живут люди, для меня это странно».

      И пока в жарких странах люди удивляются стойкости жителей Якутии, погода там продолжает испытание на прочность. В некоторых районах республики уже минус 65. В ближайшие дни в школы не пойдут 10 тысяч детей. А потепление, если и наступит, то только на следующей неделе: до минус тридцати градусов.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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