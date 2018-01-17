Жители Якутии рассказали, как живется при температуре минус 65 градусов

Во многих странах не верят сообщениям из Якутии, которые облетели весь мир: сейчас в Якутии температура минус 65 градусов.
МЧС выпускает специальные рекомендации для населения. Например, сообщать своим близким о маршруте передвижения, а в случае автоаварии вывесить на антенну яркую ткань и подавать сигнал тревоги прерывистыми гудками. А сами жители Якутии при помощи соцсетей доказывают всему миру, что они самые морозоустойчивые люди на планете.
Когда на термометре не хватает шкалы, а у людей не хватает слов, чтобы описать этот ледниковый период, в ход идут фотографии. Снимки из соцсетей лучше всего показывают, что происходит в Якутии, и как к этому относятся местные жители. Кто-то хвастается модными штанами из волчьего меха. А фото Анастасии Груздевой с заснеженными ресницами уже собрало больше 30 тысяч лайков со всего света. А ведь она, вроде, ничего необычного не показала. Просто традиционный для этих мест зимний макияж.
Анастасия Груздева: «Некоторые люди даже не верят, что вообще тут можно жить, что такой температуры не бывает там, где живут люди. Наверное, это самое странное. В Интернете-то можно найти любую информацию. И не знать, что есть на земле такой город, и в нем живут люди, для меня это странно».
И пока в жарких странах люди удивляются стойкости жителей Якутии, погода там продолжает испытание на прочность. В некоторых районах республики уже минус 65. В ближайшие дни в школы не пойдут 10 тысяч детей. А потепление, если и наступит, то только на следующей неделе: до минус тридцати градусов.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Когда на термометре не хватает шкалы, а у людей не хватает слов, чтобы описать этот ледниковый период, в ход идут фотографии. Снимки из соцсетей лучше всего показывают, что происходит в Якутии, и как к этому относятся местные жители. Кто-то хвастается модными штанами из волчьего меха. А фото Анастасии Груздевой с заснеженными ресницами уже собрало больше 30 тысяч лайков со всего света. А ведь она, вроде, ничего необычного не показала. Просто традиционный для этих мест зимний макияж.
Анастасия Груздева: «Некоторые люди даже не верят, что вообще тут можно жить, что такой температуры не бывает там, где живут люди. Наверное, это самое странное. В Интернете-то можно найти любую информацию. И не знать, что есть на земле такой город, и в нем живут люди, для меня это странно».
И пока в жарких странах люди удивляются стойкости жителей Якутии, погода там продолжает испытание на прочность. В некоторых районах республики уже минус 65. В ближайшие дни в школы не пойдут 10 тысяч детей. А потепление, если и наступит, то только на следующей неделе: до минус тридцати градусов.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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