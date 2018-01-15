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    В Якутии из-за 50-градусных морозов введен режим повышенной готовности. Ставропольский край, автомобили, погода, Якутия, Магадан, морозы, зима, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Якутии из-за 50-градусных морозов введен режим повышенной готовности

    В Якутии из-за 50-градусных морозов введен режим повышенной готовности

    1 комментарий

    В Якутии из-за 50-градусных морозов введен режим повышенной готовности

    В Якутии <nobr>из-за</nobr> <nobr>50-градусных</nobr> морозов введен режим повышенной готовности

      Сразу несколько регионов России оказались во власти непогоды. Снежная буря накрыла Старополье, Якутию сковали 50-градусные морозы. Из-за аномальных холодов пришлось ввести режим повышенной готовности.

      В якутском селе Оймякон температура приближается к отметке в минус 60 градусов. На круглосуточный режим работы переведены все экстренные службы — пожарные, спасатели, энергетики. Холода могут стать причиной коммунальных аварий и сбоев в электросетях.

      В Магадане, где сейчас 50-градусный мороз, отменили занятия в школах. Уроки проводят дистанционно. Взрослым также советуют не выходить из дома без необходимости.

      На Ставрополье обрушился снегопад. Десятки машин застряли на трассе «Кавказ». Автоинспекторам приходится фактически вручную вызволять легковые машины из сугробов, большегрузы вытаскивает спецтехника. Для водителей развернуты пункты обогрева.

      смотретьНа Ставрополье инспекторы вручную достают машины из сугробов
      На Ставрополье инспекторы вручную достают машины из сугробов
      Накануне из-за аварий пришлось закрыть участок трассы со стороны Невинномысска. Автомобили собирали в колонны, каждую из них на всем пути сопровождали сотрудники ГИБДД. Инспекторы патрулируют дороги круглосуточно. По прогнозам Гидрометцентра, в ближайшие дни метель может только усилиться.

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