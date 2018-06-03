    Террористы учили детей захваченного сирийского города быть «львятами халифата». Исламское государство, Сирия, беженцы, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТеррористы учили детей захваченного сирийского города быть «львятами халифата»

    Террористы учили детей захваченного сирийского города быть «львятами халифата»

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    Террористы учили детей захваченного сирийского города быть «львятами халифата»

    Террористы учили детей захваченного сирийского города быть «львятами халифата»

    Террористы учили детей захваченного сирийского города быть «львятами халифата»

      На этой неделе мирных жителей Сирии пустили на территорию, где раньше был квартал Дамаска аль-Ярмук. Это был последний приют палестинских беженцев, которые с 1948 года искали здесь защиты. От квартала не осталось ничего.

      Вашингтон поспешил объявить, что Ярмук был разрушен Башаром Асадом, причем с недопустимой жестокостью. Однако жители разрушенных домов говорят другое: здесь был халифат. Как сравнительно небольшая группа боевиков (их было в сто раз меньше, чем жителей) смогла держать весь городок в страхе?

      Житель аль-Ярмука: «Здесь боевики все превратили в руины. Они тут закладывали фугасы. Они разрушили все дома. Мы все сюда приходили, чтобы забрать наши вещи из домов. Не все взрывные устройства взорвались. Поэтому здесь все еще опасно».

      Житель аль-Ярмука: «Вот покажу жене, что правда был на развалинах. Вот все, что осталось. Бог накажет тех, кто это сделал. Это все из-за боевиков, которые приехали из-за границы, они отняли наши дома, они сделали это с нашим городом!»

      По словам жителей квартала, боевики создали здесь свой суд, свою полицию, в которой допрашивали местных, и даже свое учебное заведение. На стенах старой школы закрашены все изображения животных, а детей, судя по классному журналу, здесь учили, как стать «львятами халифата». Возле некоторых имен красными и черными чернилами написано: «смертник». В конце списка несколько имен, против которых стоит пометка «иностранец».

      Террористы держали оборону Ярмука почти месяц, будучи полностью окруженными сирийской армией. По версии сирийских военных, отряды умеренной оппозиции, прежде чем уйти в Идлиб, отдали боевикам в Ярмуке все свои боеприпасы и продукты. Поэтому им удалось не сдавать городок так долго.

      Когда говорят о катастрофических разрушениях Ярмука, сирийские военные отвечают просто: за все время, что здесь был халифат, и даже за тот год, что Ярмук покинули мирные жители, не присягнувшие халифату, жилые кварталы были превращены в настоящий муравейник, укрепленный район, готовый к любому штурму. Под каждым из домов вырыты тоннели, укрепленные листами металла. Надземная система состояла из стен домов, в которых пробиты специальные лазы для перемещения боевиков. И в том случае, если по дому наносился удар, стены просто складывались, создавая дополнительную защиту тем, кто оставался в тоннелях. Специалисты уверены, что более 60% домов в Ярмуке теперь не подлежат восстановлению.

      Подробности — в материале программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.

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