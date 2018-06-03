Террористы учили детей захваченного сирийского города быть «львятами халифата»

На этой неделе мирных жителей Сирии пустили на территорию, где раньше был квартал Дамаска
аль-Ярмук. Это был последний приют палестинских беженцев, которые с 1948 года искали здесь защиты. От квартала не осталось ничего.
Вашингтон поспешил объявить, что Ярмук был разрушен Башаром Асадом, причем с недопустимой жестокостью. Однако жители разрушенных домов говорят другое: здесь был халифат. Как сравнительно небольшая группа боевиков (их было в сто раз меньше, чем жителей) смогла держать весь городок в страхе?
Житель аль-Ярмука: «Здесь боевики все превратили в руины. Они тут закладывали фугасы. Они разрушили все дома. Мы все сюда приходили, чтобы забрать наши вещи из домов. Не все взрывные устройства взорвались. Поэтому здесь все еще опасно».
Житель аль-Ярмука: «Вот покажу жене, что правда был на развалинах. Вот все, что осталось. Бог накажет тех, кто это сделал. Это все из-за боевиков, которые приехали из-за границы, они отняли наши дома, они сделали это с нашим городом!»
По словам жителей квартала, боевики создали здесь свой суд, свою полицию, в которой допрашивали местных, и даже свое учебное заведение. На стенах старой школы закрашены все изображения животных, а детей, судя по классному журналу, здесь учили, как стать «львятами халифата». Возле некоторых имен красными и черными чернилами написано: «смертник». В конце списка несколько имен, против которых стоит пометка «иностранец».
Террористы держали оборону Ярмука почти месяц, будучи полностью окруженными сирийской армией. По версии сирийских военных, отряды умеренной оппозиции, прежде чем уйти в Идлиб, отдали боевикам в Ярмуке все свои боеприпасы и продукты. Поэтому им удалось не сдавать городок так долго.
Когда говорят о катастрофических разрушениях Ярмука, сирийские военные отвечают просто: за все время, что здесь был халифат, и даже за тот год, что Ярмук покинули мирные жители, не присягнувшие халифату, жилые кварталы были превращены в настоящий муравейник, укрепленный район, готовый к любому штурму. Под каждым из домов вырыты тоннели, укрепленные листами металла. Надземная система состояла из стен домов, в которых пробиты специальные лазы для перемещения боевиков. И в том случае, если по дому наносился удар, стены просто складывались, создавая дополнительную защиту тем, кто оставался в тоннелях. Специалисты уверены, что более 60% домов в Ярмуке теперь не подлежат восстановлению.
Подробности — в материале программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Житель аль-Ярмука: «Здесь боевики все превратили в руины. Они тут закладывали фугасы. Они разрушили все дома. Мы все сюда приходили, чтобы забрать наши вещи из домов. Не все взрывные устройства взорвались. Поэтому здесь все еще опасно».
Житель аль-Ярмука: «Вот покажу жене, что правда был на развалинах. Вот все, что осталось. Бог накажет тех, кто это сделал. Это все из-за боевиков, которые приехали из-за границы, они отняли наши дома, они сделали это с нашим городом!»
По словам жителей квартала, боевики создали здесь свой суд, свою полицию, в которой допрашивали местных, и даже свое учебное заведение. На стенах старой школы закрашены все изображения животных, а детей, судя по классному журналу, здесь учили, как стать «львятами халифата». Возле некоторых имен красными и черными чернилами написано: «смертник». В конце списка несколько имен, против которых стоит пометка «иностранец».
Террористы держали оборону Ярмука почти месяц, будучи полностью окруженными сирийской армией. По версии сирийских военных, отряды умеренной оппозиции, прежде чем уйти в Идлиб, отдали боевикам в Ярмуке все свои боеприпасы и продукты. Поэтому им удалось не сдавать городок так долго.
Когда говорят о катастрофических разрушениях Ярмука, сирийские военные отвечают просто: за все время, что здесь был халифат, и даже за тот год, что Ярмук покинули мирные жители, не присягнувшие халифату, жилые кварталы были превращены в настоящий муравейник, укрепленный район, готовый к любому штурму. Под каждым из домов вырыты тоннели, укрепленные листами металла. Надземная система состояла из стен домов, в которых пробиты специальные лазы для перемещения боевиков. И в том случае, если по дому наносился удар, стены просто складывались, создавая дополнительную защиту тем, кто оставался в тоннелях. Специалисты уверены, что более 60% домов в Ярмуке теперь не подлежат восстановлению.
Подробности — в материале программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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