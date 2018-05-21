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    Дамаск полностью освободили от ИГИЛ

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    Дамаск полностью освободили от ИГИЛ

    Дамаск полностью освободили от ИГИЛ

    Сирийские военные взяли под контроль район Эль-Хаджр-аль-Асвад и лагерь Ярмук на юге Дамаска.

    Сегодня правительственные отряды подавили последние очаги сопротивления террористов в этих районах и соединились в Эль-Хаджр-аль-Асвад.

    Теперь военные проверяют дома и тоннели, где могут скрываться террористы-смертники и снайперы.

    Как отмечает РИА Новости, Эль-Хаджр-аль-Асвад и Ярмук были последним оплотом боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) в Дамаске. Таким образом, в сирийской столице впервые с 2011 года установился мир.

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