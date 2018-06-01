Жительница Сирии нашла место гибели брата по фотографиям со зверствами ИГ

Те, кто оказался в руках боевиков в квартале аль-Ярмук , в южном пригороде Дамаска, были обречены на смерть. Преступления запрещенной в РФ группировки ИГИЛ зафиксированы в многочисленных фото и видеороликах, которые боевики выкладывали в Интернет и даже отсылали родственникам своих пленников.

После освобождения квартала специальный корреспондент НТВ Алексей Ивлиев стал свидетелем драматичной истории о том, как сирийская женщина Маджида с теми самыми фотографиями в телефоне приехала искать место гибели своего брата, служившего в правительственной армии.



Квартал аль-Ярмук взять было непросто — боевики стояли насмерть. Здесь находился штаб боевиков. На стенах — надписи, прославляющие и ИГИЛ, и «Джебхат-ан-Нусру», запрещенные в России террористические организации. Невысокого роста женщина вместе с журналистами преодолевала все препятствия. Сначала репортеры думали, что она пробирается к своему дому. Как оказалось, она искала место гибели своего брата. Вместе с четырьмя своими сослуживцами, он, раненый, 22 апреля этого года попал в плен к боевикам. На следующий день с мобильного телефона брата ей прислали фото. На них — тело Мезара, на которое боевики, позируя, поставили ноги. По брошенным одеялам, по куче мусора, который был на фотографии, по следам крови на стенах сестра узнает то место, где террористами был обезглавлен ее брат.



Маджида: «Их было пятеро. Двоих убили здесь. Отрезали головы. Вот тут следы крови на стене. А его утащили туда и ему отрезали голову там. А еще двоих застрелили тут».



В штабе до освобождения Ярмука были убиты 22 сирийских военнослужащих. Фото и видео отрезания голов или расстрела военнопленных боевики сразу же выкладывали в соцсети. Они были уверены, что созданные ими укрепрайоны взять невозможно. Но эти фото с обезглавленными телами сирийских солдат сыграли злую шутку с лидерами террористических организаций. В плен во время освобождения анклава не брали.



Маджида: «Я думаю, этот негодяй наказан. Я уверена, что его убили здесь».



Ярмук был лишь недавно освобожден, с каждым днем сюда возвращается все больше число мирных жителей. Сирийские саперы обходят дом за домом в поисках ловушек, оставленных боевиками, или просто неразорвавшихся снарядов. Обнаруженные взрывоопасные предметы подрывают на пустырях или прямо на месте, если обезвредить их не удается.