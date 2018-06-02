    Эрдоган напомнил США об обязательствах по поставкам F-35

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    Эрдоган напомнил США об обязательствах по поставкам F-35

    Эрдоган напомнил США об обязательствах по поставкам <nobr>F-35</nobr>

    Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Вашингтон не должен заставлять Анкару «стучаться в другие двери».

    Турецкий президент подчеркнул, что США должны выполнять свои обязательства по соглашению на поставку истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

    При этом он отметил, что США остаются стратегическим партнером Турции.

    Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Мы говорим, что США наш стратегический партнер. Но стратегический партнер не должен предлагать нам стучаться в другие двери».

    Также Эрдоган сообщил, что вопрос о поставках F-35 обсуждался с Дональдом Трампом и между делегациями Турции и США, передает РИА Новости.

    Отметим, что разговоры об отказе Вашингтона поставлять F-35 начали звучать на фоне недовольства США решением Турции приобрести российские зенитные ракетные системы С-400.

    При этом в Анкаре говорили, что не намерены отказываться от своего права на американские самолеты, и подчеркивали, что могут принять меры против США, если Вашингтон откажется поставлять F-35. Также отмечалось, что Турция рассматривает возможность покупки у России истребителей Су-57.

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