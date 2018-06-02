СБУ предупредила журналистов Ганапольского и Киселёва о возможных покушениях

Правоохранительные органы Украины встретились и провели беседу с журналистами из «списка», которым якобы грозит опасность.
Журналисты и телеведущие телеканала «Прямой» Матвей Ганапольский и Евгений Киселёв сообщили, что подписали документ о неразглашении на встрече с представителями украинских правоохранительных органов.
Матвей Ганапольский: «Это была встреча, связанная, скажем так, с делом Бабченко, и, во-вторых, с вопросами безопасности журналистов, которые работают в Украине сейчас».
Евгений Киселёв: «Это был не закрытый брифинг для избранных — речь действительно шла, в том числе, о нашей личной безопасности».
Киселёв отметил, что в список «на ликвидацию» вошли около 30 человек, которые живут и работают на Украине и которые, по словам Киселёва, «настолько неугодны российскому правящему режиму, что там хотят их смерти».
Ганапольский заявил, что в списке — 47 фамилий.
Матвей Ганапольский: «Нам дали ознакомиться, чтобы показать серьезность этого дела, с некоторыми материалами, которые, кстати, потом будут показаны. И я сделал вывод, что это действительно была серьезная история, с оплаченными деньгами… с целью убийства Бабченко».
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко отметил, что на встрече со следователями присутствовали 17 человек. Им рассказали об угрозе и предложили охрану. Что касается инсценировки убийства Аркадия Бабченко, генпрокурор заявил о законности оперативных действий. По словам Луценко, правоохранителям удалось «получить важные доказательства связей задержанного организатора с российскими спецслужбами».
Информация об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко появилась 29 мая. Уже на следующий день выяснилось, что покушение на его жизнь было якобы частью спецоперации по пресечению реального убийства журналиста. Инсценировку осудили в международных журналистских организациях и мировой прессе, а сам «воскресший» Бабченко стал мемом в соцсетях.
30 мая в Киеве был задержан организатор «убийства» Бабченко — исполнительный директор ООО «Украинско-немецкое совместное предприятие „Шмайсер“» Борис Герман. Утверждалось, что он по заказу российских спецслужб готовил на Украине убийство 30 человек.
Матвей Ганапольский: «Это была встреча, связанная, скажем так, с делом Бабченко, и, во-вторых, с вопросами безопасности журналистов, которые работают в Украине сейчас».
Евгений Киселёв: «Это был не закрытый брифинг для избранных — речь действительно шла, в том числе, о нашей личной безопасности».
Киселёв отметил, что в список «на ликвидацию» вошли около 30 человек, которые живут и работают на Украине и которые, по словам Киселёва, «настолько неугодны российскому правящему режиму, что там хотят их смерти».
Ганапольский заявил, что в списке — 47 фамилий.
Матвей Ганапольский: «Нам дали ознакомиться, чтобы показать серьезность этого дела, с некоторыми материалами, которые, кстати, потом будут показаны. И я сделал вывод, что это действительно была серьезная история, с оплаченными деньгами… с целью убийства Бабченко».
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко отметил, что на встрече со следователями присутствовали 17 человек. Им рассказали об угрозе и предложили охрану. Что касается инсценировки убийства Аркадия Бабченко, генпрокурор заявил о законности оперативных действий. По словам Луценко, правоохранителям удалось «получить важные доказательства связей задержанного организатора с российскими спецслужбами».
Информация об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко появилась 29 мая. Уже на следующий день выяснилось, что покушение на его жизнь было якобы частью спецоперации по пресечению реального убийства журналиста. Инсценировку осудили в международных журналистских организациях и мировой прессе, а сам «воскресший» Бабченко стал мемом в соцсетях.
30 мая в Киеве был задержан организатор «убийства» Бабченко — исполнительный директор ООО «Украинско-немецкое совместное предприятие „Шмайсер“» Борис Герман. Утверждалось, что он по заказу российских спецслужб готовил на Украине убийство 30 человек.
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