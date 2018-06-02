СМИ: Белый дом ведет переговоры о встрече Трампа и Путина

Администрация США ведет предварительные переговоры о проведении возможной встречи американского лидера Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина.
Как сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, в центре внимания на такой встрече, скорее всего, будут Сирия и Украина, а также вопросы, касающиеся контроля над ядерными вооружениями.
Источник издания подчеркнул, что планы по организации встречи в данный момет находятся на самой ранней стадии.
Ранее сообщалось о возможной встрече Владимира Путина с Ким Чен Ыном. Вопрос о проведении саммита Россия — КНДР обсуждался в ходе переговоров в Пхеньяне лидера КНДР и главы МИД России Сергея Лаврова.
Источник издания подчеркнул, что планы по организации встречи в данный момет находятся на самой ранней стадии.
Ранее сообщалось о возможной встрече Владимира Путина с Ким Чен Ыном. Вопрос о проведении саммита Россия — КНДР обсуждался в ходе переговоров в Пхеньяне лидера КНДР и главы МИД России Сергея Лаврова.
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