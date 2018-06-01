Саммит Россия — КНДР может состояться в этом году, заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков: «Да, действительно, такая встреча может состояться, ее модальности и время будут дальше согласовываться по дипломатическим каналам».
О встрече ранее договорились в ходе переговоров в Пхеньяне лидер КНДР и глава МИД России Сергей Лавров. Встреча планируется на высшем уровне, что может означать встречу Ким Чен Ына с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее Дмитрий Песков заявлял, что говорить о встрече Путина и Ким Чен Ына пока преждевременно.
О встрече ранее договорились в ходе переговоров в Пхеньяне лидер КНДР и глава МИД России Сергей Лавров. Встреча планируется на высшем уровне, что может означать встречу Ким Чен Ына с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее Дмитрий Песков заявлял, что говорить о встрече Путина и Ким Чен Ына пока преждевременно.
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