    Песков: саммит Россия — КНДР согласовывается

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    Песков: саммит Россия — КНДР согласовывается

    Песков: саммит Россия — КНДР согласовывается

    Саммит Россия — КНДР может состояться в этом году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков: «Да, действительно, такая встреча может состояться, ее модальности и время будут дальше согласовываться по дипломатическим каналам».

    О встрече ранее договорились в ходе переговоров в Пхеньяне лидер КНДР и глава МИД России Сергей Лавров. Встреча планируется на высшем уровне, что может означать встречу Ким Чен Ына с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Ранее Дмитрий Песков заявлял, что говорить о встрече Путина и Ким Чен Ына пока преждевременно.

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