    Брифинг представителя МИД РФ Артёма Кожина

    СМИ: Ким Чен Ын может встретиться с Путиным в этом году

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    СМИ: Ким Чен Ын может встретиться с Путиным в этом году

    СМИ: Ким Чен Ын может встретиться с Путиным в этом году

    СМИ: Ким Чен Ын может встретиться с Путиным в этом году
  • Фото: Reuters © 2018

    • Встреча лидеров России и Северной Кореи может состояться уже в этом году. Она будет приурочена к 70-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

    Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), договоренность о проведении саммита на высшем уровне была достигнута в ходе встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

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    ЦТАК: «В целях развития стратегических и традиционных корейско-российских отношений в соответствии с интересами обеих сторон и требованием новой эпохи в нынешнем году, когда отмечается 70-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами, достигнута договоренность активизировать контакты на высоком уровне, обмен и сотрудничество в разных сферах, в частности провести встречу высших руководителей КНДР и России».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что говорить о встрече Путина и Ким Чен Ына пока преждевременно.

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