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    Продуктовый «светофор»: в России стартовал эксперимент с маркировкой товаров. еда, здоровье, продукты, Роспотребнадзор, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПродуктовый «светофор»: в России стартовал эксперимент с маркировкой товаров

    Продуктовый «светофор»: в России стартовал эксперимент с маркировкой товаров

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    Продуктовый «светофор»: в России стартовал эксперимент с маркировкой товаров

    Продуктовый «светофор»: в России стартовал эксперимент с маркировкой товаров

    Продуктовый «светофор»: в России стартовал эксперимент с маркировкой товаров

      В России в рамках эксперимента стартовал проект цветовой маркировки продуктов питания. Цвета три — зеленый, желтый и красный. Красная метка означает, что есть такой продукт нужно осторожно. Правда, поставить ее пока не решился ни один производитель.

      Трехцветная маркировка получила название «светофор». Сегодня его включили в пилотном режиме. Проект добровольный, и первым эксперимент на себе решилась поставить компания Unilever. Пока только для мороженого.

      Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, о чем говорят покупателю три цвета.

      Анна Попова: «Это не значит, что это продукты плохие и хорошие, это не значит, что это продукты вредные и безвредные. Это значит, что это продукты, которые можно есть без ограничений в разумных пределах, — все хорошо в меру».

      Без ограничений — это про зеленую метку. Желтая означает, что употреблять такие продукты стоит, исходя из своего состояния здоровья, а красная — продукты, в которых обязательно нужно посчитать, сколько можно этого съесть.

      Маркируют не продукт целиком, а состав. Например, натрия в мороженом — 0,014 грамма — зеленый цвет, а добавленного сахара — почти 15 граммов — это уже желтая зона.

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