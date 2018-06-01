Продуктовый «светофор»: в России стартовал эксперимент с маркировкой товаров

В России в рамках эксперимента стартовал проект цветовой маркировки продуктов питания. Цвета три — зеленый, желтый и красный. Красная метка означает, что есть такой продукт нужно осторожно. Правда, поставить ее пока не решился ни один производитель.
Трехцветная маркировка получила название «светофор». Сегодня его включили в пилотном режиме. Проект добровольный, и первым эксперимент на себе решилась поставить компания Unilever. Пока только для мороженого.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, о чем говорят покупателю три цвета.
Анна Попова: «Это не значит, что это продукты плохие и хорошие, это не значит, что это продукты вредные и безвредные. Это значит, что это продукты, которые можно есть без ограничений в разумных пределах, — все хорошо в меру».
Без ограничений — это про зеленую метку. Желтая означает, что употреблять такие продукты стоит, исходя из своего состояния здоровья, а красная — продукты, в которых обязательно нужно посчитать, сколько можно этого съесть.
Маркируют не продукт целиком, а состав. Например, натрия в мороженом — 0,014 грамма — зеленый цвет, а добавленного сахара — почти 15 граммов — это уже желтая зона.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, о чем говорят покупателю три цвета.
Анна Попова: «Это не значит, что это продукты плохие и хорошие, это не значит, что это продукты вредные и безвредные. Это значит, что это продукты, которые можно есть без ограничений в разумных пределах, — все хорошо в меру».
Без ограничений — это про зеленую метку. Желтая означает, что употреблять такие продукты стоит, исходя из своего состояния здоровья, а красная — продукты, в которых обязательно нужно посчитать, сколько можно этого съесть.
Маркируют не продукт целиком, а состав. Например, натрия в мороженом — 0,014 грамма — зеленый цвет, а добавленного сахара — почти 15 граммов — это уже желтая зона.
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