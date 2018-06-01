«Своих не бросаем»: МИД РФ откликнулся на просьбу Вышинского

Апелляционный суд Херсона отказался выпустить главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского
из-под стражи. В середине мая его арестовали на два месяца. Поводом для этого стала работа журналиста.
Дело против Вышинского строится на его репортажах о Крыме и Донбассе. При этом многие из них — четырехлетней давности. Сам журналист считает обвинение способом давления на него и его близких, а арест — незаконным.
Кирилл Вышинский, руководитель РИА Новости Украина: «Я принял очень непростое для себя решение. Чтобы прекратить безосновательное давление на меня, на моих коллег и друзей, для прекращения моего фактического устранения из профессии да и вообще из реальной жизни, я решаю обратиться к президенту Украины Петру Алексеевичу Порошенко».
Вышинский направил Порошенко отказ от гражданства Украины и заявил, что с этого дня считает себя только россиянином. Он просит руководство РФ помочь с освобождением и правовой защитой. МИД России уже откликнулся. В министерстве подчеркнули, что всегда помогают россиянам в рамках международных правовых норм.
Артём Кожин, заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ: «Российская сторона всегда оказывает помощь своим гражданам, мы своих не бросаем. Естественно, будем действовать в рамках соответствующих международно-правовых норм».
Кирилл Вышинский, руководитель РИА Новости Украина: «Я принял очень непростое для себя решение. Чтобы прекратить безосновательное давление на меня, на моих коллег и друзей, для прекращения моего фактического устранения из профессии да и вообще из реальной жизни, я решаю обратиться к президенту Украины Петру Алексеевичу Порошенко».
Вышинский направил Порошенко отказ от гражданства Украины и заявил, что с этого дня считает себя только россиянином. Он просит руководство РФ помочь с освобождением и правовой защитой. МИД России уже откликнулся. В министерстве подчеркнули, что всегда помогают россиянам в рамках международных правовых норм.
Артём Кожин, заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ: «Российская сторона всегда оказывает помощь своим гражданам, мы своих не бросаем. Естественно, будем действовать в рамках соответствующих международно-правовых норм».
Комментарии