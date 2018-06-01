Вышинский: приговор по моему делу уже готов

Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в суде Херсона заявил, что приговор по его делу уже готов.
Кирилл Вышинский: «Выступление, которое вы услышали, это не было оспаривание по сути того, что написано в документах, поданных прокурором и следствием (ходатайстве об аресте — ред.). Я понимаю, что оспаривать их бессмысленно, приговор уже готов и под него применяются те факты, которые следствие будет искать в моей работе».
Ранее Вышинский как гражданин РФ попросил у Владимира Путина помощи. Журналист заявил о давлении на его коллег и попросил СБУ оставить в покое людей, с которыми он работал и с которыми у него доверительные отношения, сообщает РИА Новости.
Кирилл Вышинский: «Я считаю, что эта огромная спецоперация СБУ для того, чтоб получить основания для обмена. Если вы этого хотели, вы это получили. Оставьте в покое людей, с которыми я работал, с которыми меня связывали честные, открытые, доверительные отношения».
В украинском Херсоне суд рассматривает апелляцию на арест журналиста Кирилла Вышинского. Адвокаты требуют выпустить подзащитного на свободу. В данный момент действует предыдущее судебное решение, согласно которому руководитель портала РИА Новости Украина должен провести под стражей 60 дней без права выхода под залог.
За ходом слушаний сам Вышинский следит из специального стеклянного бокса, который охраняют люди в камуфляже и масках. Журналист обратился к судьям с просьбой выпустить его из клетки и дать возможность сесть рядом с юристами. Однако в этой просьбе ему отказали.
Вышинский был задержан 15 мая. Его обвинили в госизмене. В тот же день сотрудники службы безопасности Украины ворвались в офис РИА Новости и устроили там обыск.
Ранее Вышинский как гражданин РФ попросил у Владимира Путина помощи. Журналист заявил о давлении на его коллег и попросил СБУ оставить в покое людей, с которыми он работал и с которыми у него доверительные отношения, сообщает РИА Новости.
Кирилл Вышинский: «Я считаю, что эта огромная спецоперация СБУ для того, чтоб получить основания для обмена. Если вы этого хотели, вы это получили. Оставьте в покое людей, с которыми я работал, с которыми меня связывали честные, открытые, доверительные отношения».
В украинском Херсоне суд рассматривает апелляцию на арест журналиста Кирилла Вышинского. Адвокаты требуют выпустить подзащитного на свободу. В данный момент действует предыдущее судебное решение, согласно которому руководитель портала РИА Новости Украина должен провести под стражей 60 дней без права выхода под залог.
За ходом слушаний сам Вышинский следит из специального стеклянного бокса, который охраняют люди в камуфляже и масках. Журналист обратился к судьям с просьбой выпустить его из клетки и дать возможность сесть рядом с юристами. Однако в этой просьбе ему отказали.
Вышинский был задержан 15 мая. Его обвинили в госизмене. В тот же день сотрудники службы безопасности Украины ворвались в офис РИА Новости и устроили там обыск.
Комментарии