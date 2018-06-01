Илья Воробьёв назначен главным тренером сборной России и петербургского СКА

Федерация хоккея России заключила контракт с Ильей Воробьёвым, который исполнял обязанности главного тренера сборной на чемпионате мира в Дании.
Контракт заключен по схеме 2+2, то есть на два года с возможностью продления еще на два.
Федерация хоккея России: «Штаб сборной, работавший на чемпионате мира в Дании, продолжит работу в национальной команде по той же схеме».
Под руководством Воробьёва сборная России на ЧМ вышла в четвертьфинал, но уступила канадцам в овертайме со счетом 4:5.
Одновременно Воробьёв назначен главным тренером петербургского СКА.
Последние два сезона СКА возглавлял Олег Знарок, завоевавший с командой Кубок Гагарина — 2017. Он же был предшественником Воробьёва на посту главного тренера сборной России.
Федерация хоккея России: «Штаб сборной, работавший на чемпионате мира в Дании, продолжит работу в национальной команде по той же схеме».
Под руководством Воробьёва сборная России на ЧМ вышла в четвертьфинал, но уступила канадцам в овертайме со счетом 4:5.
Одновременно Воробьёв назначен главным тренером петербургского СКА.
Сформирован новый тренерский штаб СКА.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) June 1, 2018
Главным тренером команды назначен Илья Воробьев. Помощниками Ильи Петровича станут Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин. Желаем удачи!
Подробности на сайте: https://t.co/LgM7yvRTPy pic.twitter.com/qfib2Rh31A
Последние два сезона СКА возглавлял Олег Знарок, завоевавший с командой Кубок Гагарина — 2017. Он же был предшественником Воробьёва на посту главного тренера сборной России.
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