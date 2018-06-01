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    Илья Воробьёв назначен главным тренером сборной России и петербургского СКА

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Куденко
    Илья Воробьёв назначен главным тренером сборной России и петербургского СКА

    Илья Воробьёв назначен главным тренером сборной России и петербургского СКА

    Илья Воробьёв назначен главным тренером сборной России и петербургского СКА
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Куденко

    • Федерация хоккея России заключила контракт с Ильей Воробьёвым, который исполнял обязанности главного тренера сборной на чемпионате мира в Дании.

    Контракт заключен по схеме 2+2, то есть на два года с возможностью продления еще на два.

    Федерация хоккея России: «Штаб сборной, работавший на чемпионате мира в Дании, продолжит работу в национальной команде по той же схеме».

    Под руководством Воробьёва     сборная России на ЧМ вышла в четвертьфинал, но уступила канадцам в овертайме со счетом 4:5.

    Одновременно Воробьёв назначен главным тренером петербургского СКА.


    Последние два сезона СКА возглавлял Олег Знарок, завоевавший с командой Кубок Гагарина — 2017. Он же был предшественником Воробьёва на посту главного тренера сборной России.

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