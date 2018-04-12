Илья Воробьёв возглавил сборную России по хоккею на время ЧМ

Обязанности главного тренера сборной России по хоккею на чемпионате мира в Дании будет исполнять Илья Воробьёв. Об этом журналистам сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
Олег Знарок, возглавлявший сборную с 2014 года, будет работать на чемпионате мира в качестве консультанта, сообщает «Интерфакс».
Владислав Третьяк, президент ФХР: «Знарок очень много сделал для нас — выиграл Олимпийские игры и чемпионат мира. Сейчас он немного подустал, психологически на него была сильная нагрузка и в СКА, и в сборной. Поэтому ФХР на чемпионат мира назначила временно исполняющим Воробьёва, а Знарок будет консультантом на этом турнире».
55-летний Олег Знарок с 26 марта 2014 года являлся главным тренером сборной России. В 2018 году возглавляемая им российская команда выиграла золото Олимпиады в Пхёнчхане.
43-летний Илья Воробьёв с 2015-го по 2017 год возглавлял магнитогорский «Металлург», где ему улыбнулась удача: он привел команду к завоеванию Кубка России. До этого он работал главным тренером ярославского «Локомотива» и молодежной команды ярославцев «Локо».
Владислав Третьяк, президент ФХР: «Знарок очень много сделал для нас — выиграл Олимпийские игры и чемпионат мира. Сейчас он немного подустал, психологически на него была сильная нагрузка и в СКА, и в сборной. Поэтому ФХР на чемпионат мира назначила временно исполняющим Воробьёва, а Знарок будет консультантом на этом турнире».
55-летний Олег Знарок с 26 марта 2014 года являлся главным тренером сборной России. В 2018 году возглавляемая им российская команда выиграла золото Олимпиады в Пхёнчхане.
43-летний Илья Воробьёв с 2015-го по 2017 год возглавлял магнитогорский «Металлург», где ему улыбнулась удача: он привел команду к завоеванию Кубка России. До этого он работал главным тренером ярославского «Локомотива» и молодежной команды ярославцев «Локо».
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