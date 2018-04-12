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    Илья Воробьёв возглавил сборную России по хоккею на время ЧМ

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Нина Зотина
    Илья Воробьёв возглавил сборную России по хоккею на время ЧМ

    Илья Воробьёв возглавил сборную России по хоккею на время ЧМ

    Илья Воробьёв возглавил сборную России по хоккею на время ЧМ
  • Фото: РИА Новости © 2018, Нина Зотина

    • Обязанности главного тренера сборной России по хоккею на чемпионате мира в Дании будет исполнять Илья Воробьёв. Об этом журналистам сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

    Олег Знарок, возглавлявший сборную с 2014 года, будет работать на чемпионате мира в качестве консультанта, сообщает «Интерфакс».

    Владислав Третьяк, президент ФХР: «Знарок очень много сделал для нас — выиграл Олимпийские игры и чемпионат мира. Сейчас он немного подустал, психологически на него была сильная нагрузка и в СКА, и в сборной. Поэтому ФХР на чемпионат мира назначила временно исполняющим Воробьёва, а Знарок будет консультантом на этом турнире».

    55-летний Олег Знарок с 26 марта 2014 года являлся главным тренером сборной России. В 2018 году возглавляемая им российская команда выиграла золото Олимпиады в Пхёнчхане.

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    43-летний Илья Воробьёв с 2015-го по 2017 год возглавлял магнитогорский «Металлург», где ему улыбнулась удача: он привел команду к завоеванию Кубка России. До этого он работал главным тренером ярославского «Локомотива» и молодежной команды ярославцев «Локо».

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