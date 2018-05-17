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    Россия уступила Канаде и выбыла из ЧМ по хоккею

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Куденко
    Россия уступила Канаде и выбыла из ЧМ по хоккею

    Россия уступила Канаде и выбыла из ЧМ по хоккею

    Россия уступила Канаде и выбыла из ЧМ по хоккею
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Куденко

    • Сборная России по хоккею потерпела поражение от национальной команды Канады в матче ¼ финала чемпионата мира.

    Встреча, состоявшаяся «Роял-Арене» в Копенгагене, завершилась со счетом 5:4 в пользу канадцев. Победитель определился в овертайме.

    В составе канадской сборной шайбы забросили Колтон Парайко, Райан Нюджент-Хопкинс, Кайл Террис, Пьер-Люк Дюбуа и Райан О’Райлли. У россиян отличились Илья Михеев, Александр Барабанов, Сергей Андронов и Артем Анисимов.

    Таким образом, российская команда впервые с 2013 года выбыла из борьбы за медали на чемпионате мира.

    Сборная Канады в полуфинале турнира встретится с победителем матча Финляндия — Швейцария.

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