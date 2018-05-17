Россия уступила Канаде и выбыла из ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею потерпела поражение от национальной команды Канады в матче ¼ финала чемпионата мира.

5073 Канада

хоккей

Встреча, состоявшаяся «Роял-Арене» в Копенгагене, завершилась со счетом 5:4 в пользу канадцев. Победитель определился в овертайме.



В составе канадской сборной шайбы забросили Колтон Парайко, Райан Нюджент-Хопкинс, Кайл Террис, Пьер-Люк Дюбуа и Райан О’Райлли. У россиян отличились Илья Михеев, Александр Барабанов, Сергей Андронов и Артем Анисимов.



Таким образом, российская команда впервые с 2013 года выбыла из борьбы за медали на чемпионате мира.



Сборная Канады в полуфинале турнира встретится с победителем матча Финляндия — Швейцария.