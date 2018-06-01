СМИ: Абрамович отказался от британской визы

Российский миллиардер Роман Абрамович отозвал документы на получение британской инвестиционной визы.
Как сообщает газета Sun со ссылкой на источники в окружении бизнесмена, после получения израильского гражданства Абрамовичу больше не требуется британская виза.
При этом, как отмечает издание, с израильским паспортом бизнесмен сможет без визы находиться в Великобритании до полугода, но не будет иметь права на трудовую деятельность.
Ранее сообщалось, что Абрамович не смог попасть на матч «Челси» против «Манчестер Юнайтед» из-за непродленной британской визы.
При этом, как отмечает издание, с израильским паспортом бизнесмен сможет без визы находиться в Великобритании до полугода, но не будет иметь права на трудовую деятельность.
Ранее сообщалось, что Абрамович не смог попасть на матч «Челси» против «Манчестер Юнайтед» из-за непродленной британской визы.
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