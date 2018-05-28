СМИ: Абрамович получил паспорт и улетел из Израиля

Роман Абрамович решил не задерживаться в Израиле после оформления местного гражданства.
Как сообщил источник, миллиардер уже покинул Израиль, передает РИА Новости.
Напомним, ранее сегодня СМИ сообщили, что владелец «Челси» решил воспользоваться своим правом на получение израильского гражданства, которое у него есть в силу еврейского происхождения. При этом отмечалось, что после получения нового паспорта Абрамович стал самым богатым израильским гражданином (его состояние оценивается в 12,5 млрд долларов).
Ранее сообщалось, что у миллиардера возникли проблемы с британской визой на фоне ухудшения отношений между Лондоном и Москвой. Израильский же паспорт дает Абрамовичу право безвизового въезда в десятки стран, в том числе Великобританию.
Напомним, ранее сегодня СМИ сообщили, что владелец «Челси» решил воспользоваться своим правом на получение израильского гражданства, которое у него есть в силу еврейского происхождения. При этом отмечалось, что после получения нового паспорта Абрамович стал самым богатым израильским гражданином (его состояние оценивается в 12,5 млрд долларов).
Ранее сообщалось, что у миллиардера возникли проблемы с британской визой на фоне ухудшения отношений между Лондоном и Москвой. Израильский же паспорт дает Абрамовичу право безвизового въезда в десятки стран, в том числе Великобританию.
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