СМИ: Роман Абрамович стал богатейшим гражданином Израиля

Бизнесмен Роман Абрамович, получив паспорт Израиля, стал самым богатым гражданином этой страны.
На то, что Абрамович, который, по данным СМИ, получил гражданство Израиля, стал самым богатым гражданином страны, обратило внимание издание The Times of Israel. Напомним, состояние Абрамовича оценивается в 12,5 млрд долларов.
В израильском бюро по связям с евреями за границей «Натив» сообщили, что Абрамович подал заявку на гражданство на прошлой неделе. Тогда же стало известно, что бизнесмену не продлили британскую визу из-за ухудшения отношений между Лондоном и Москвой.
Представитель бюро по связям «Натив»: «Роман Абрамович приехал в посольство Израиля в Москве как обыкновенный гражданин. Он заполнил заявку на разрешение иммигрировать, его документы были проверены в соответствии с законом о возвращении, и его право на гражданство было подтверждено».
По данным издания, жить Абрамович будет недалеко от Тель-Авива, в особняке, который был переоборудован из гостиницы. Абрамович купил особняк у голливудской актрисы Галь Гадот, исполнительницы главной роли в фильме «Чудо-женщина».
Сообщается также, что по закону в течение 10 лет после получения гражданства Абрамович, как и все репатрианты, будет освобожден от обязанности платить налоги и декларировать свои доходы.
В израильском бюро по связям с евреями за границей «Натив» сообщили, что Абрамович подал заявку на гражданство на прошлой неделе. Тогда же стало известно, что бизнесмену не продлили британскую визу из-за ухудшения отношений между Лондоном и Москвой.
Представитель бюро по связям «Натив»: «Роман Абрамович приехал в посольство Израиля в Москве как обыкновенный гражданин. Он заполнил заявку на разрешение иммигрировать, его документы были проверены в соответствии с законом о возвращении, и его право на гражданство было подтверждено».
По данным издания, жить Абрамович будет недалеко от Тель-Авива, в особняке, который был переоборудован из гостиницы. Абрамович купил особняк у голливудской актрисы Галь Гадот, исполнительницы главной роли в фильме «Чудо-женщина».
Сообщается также, что по закону в течение 10 лет после получения гражданства Абрамович, как и все репатрианты, будет освобожден от обязанности платить налоги и декларировать свои доходы.
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