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    СМИ: Абрамович получил израильский паспорт

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    СМИ: Абрамович получил израильский паспорт

    СМИ: Абрамович получил израильский паспорт

    СМИ: Абрамович получил израильский паспорт
  • Фото: Reuters © 2018

    • Роман Абрамович приехал в Израиль на частном самолете и получил новые документы.

    В аэропорту Бен-Гурион миллиардер приземлился сегодня днем. Затем он прошел в помещение, где оформляют прибывших репатриантов. Там Абрамович получил удостоверение нового репатрианта и внутренний паспорт гражданина Израиля.

    Затем Абрамович отправился открывать счет в банке и оформлять медицинскую страховку, сообщают «Вести Израиля» со ссылкой на информированные источники.

    Официально информация о том, что Абрамович получил израильское удостоверение личности, пока не подтверждена.

    Отметим, что по израильскому «Закону о возвращении» любой еврей может репатриироваться в Израиль. Право на израильское гражданство также распространяется на их супругов, детей и внуков.

    Ранее СМИ сообщили, что британские власти не продлили Абрамовичу визу инвестора. Из-за этого российский миллиардер пропустил финал Кубка Англии, в котором «Челси» переиграл «Манчестер Юнайтед». По данным прессы, от владельца «Челси» потребовали объяснить, каким образом он нажил свое состояние.

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