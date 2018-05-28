СМИ: Абрамович получил израильский паспорт

Роман Абрамович приехал в Израиль на частном самолете и получил новые документы.
В аэропорту Бен-Гурион миллиардер приземлился сегодня днем. Затем он прошел в помещение, где оформляют прибывших репатриантов. Там Абрамович получил удостоверение нового репатрианта и внутренний паспорт гражданина Израиля.
Затем Абрамович отправился открывать счет в банке и оформлять медицинскую страховку, сообщают «Вести Израиля» со ссылкой на информированные источники.
Официально информация о том, что Абрамович получил израильское удостоверение личности, пока не подтверждена.
Отметим, что по израильскому «Закону о возвращении» любой еврей может репатриироваться в Израиль. Право на израильское гражданство также распространяется на их супругов, детей и внуков.
Ранее СМИ сообщили, что британские власти не продлили Абрамовичу визу инвестора. Из-за этого российский миллиардер пропустил финал Кубка Англии, в котором «Челси» переиграл «Манчестер Юнайтед». По данным прессы, от владельца «Челси» потребовали объяснить, каким образом он нажил свое состояние.
Затем Абрамович отправился открывать счет в банке и оформлять медицинскую страховку, сообщают «Вести Израиля» со ссылкой на информированные источники.
Официально информация о том, что Абрамович получил израильское удостоверение личности, пока не подтверждена.
Отметим, что по израильскому «Закону о возвращении» любой еврей может репатриироваться в Израиль. Право на израильское гражданство также распространяется на их супругов, детей и внуков.
Ранее СМИ сообщили, что британские власти не продлили Абрамовичу визу инвестора. Из-за этого российский миллиардер пропустил финал Кубка Англии, в котором «Челси» переиграл «Манчестер Юнайтед». По данным прессы, от владельца «Челси» потребовали объяснить, каким образом он нажил свое состояние.
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