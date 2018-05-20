СМИ: Абрамович не попал на победный матч «Челси» из-за непродленной британской визы

Издание The Bell со ссылкой на окружение бизнесмена Романа Абрамовича сообщило, что ему не продлили британскую визу инвестора.
По данным издания, виза Абрамовича истекла более трех недель назад, а новую ему получить пока не удалось. Из-за этого владелец лондонского футбольного клуба «Челси» не смог присутствовать на матче против «Манчестер Юнайтед», который прошел на стадионе «Уэмбли» в британской столице. Эта встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба Абрамовича.
По словам источников, Абрамович не получил официального отказа в британской визе. Его документы продолжают рассматривать. В департаменте правительства Великобритании, который отвечает за иммиграционный контроль, отказались от комментариев по этому вопросу. Представитель Абрамовича также отказался комментировать ситуацию.
Между тем в марте в британском МВД заявили, что планируют перепроверить визы 700 состоятельных россиян, которые были им выданы в период с 2008 по 2015 год. Попал ли Абрамович под эту проверку, неизвестно. Но дополнительных документов, как утверждают источники, у него не запрашивали.
По словам источников, Абрамович не получил официального отказа в британской визе. Его документы продолжают рассматривать. В департаменте правительства Великобритании, который отвечает за иммиграционный контроль, отказались от комментариев по этому вопросу. Представитель Абрамовича также отказался комментировать ситуацию.
Между тем в марте в британском МВД заявили, что планируют перепроверить визы 700 состоятельных россиян, которые были им выданы в период с 2008 по 2015 год. Попал ли Абрамович под эту проверку, неизвестно. Но дополнительных документов, как утверждают источники, у него не запрашивали.
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