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    СМИ: Абрамович не попал на победный матч «Челси» из-за непродленной британской визы

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев
    СМИ: Абрамович не попал на победный матч «Челси» <nobr>из-за</nobr> непродленной британской визы

    СМИ: Абрамович не попал на победный матч «Челси» из-за непродленной британской визы

    СМИ: Абрамович не попал на победный матч «Челси» <nobr>из-за</nobr> непродленной британской визы
  • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев

    • Издание The Bell со ссылкой на окружение бизнесмена Романа Абрамовича сообщило, что ему не продлили британскую визу инвестора.

    По данным издания, виза Абрамовича истекла более трех недель назад, а новую ему получить пока не удалось. Из-за этого владелец лондонского футбольного клуба «Челси» не смог присутствовать на матче против «Манчестер Юнайтед», который прошел на стадионе «Уэмбли» в британской столице. Эта встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба Абрамовича.

    По словам источников, Абрамович не получил официального отказа в британской визе. Его документы продолжают рассматривать. В департаменте правительства Великобритании, который отвечает за иммиграционный контроль, отказались от комментариев по этому вопросу. Представитель Абрамовича также отказался комментировать ситуацию.

    Между тем в марте в британском МВД заявили, что планируют перепроверить визы 700 состоятельных россиян, которые были им выданы в период с 2008 по 2015 год. Попал ли Абрамович под эту проверку, неизвестно. Но дополнительных документов, как утверждают источники, у него не запрашивали.

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