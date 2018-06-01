Эксперты оценили итоги встречи Лаврова и Ким Чен Ына

Сергей Лавров побывал в Пхеньяне с официальным визитом, став первым российским политиком, лично встретившимся с Ким Чен Ыном. На переговорах обсуждали сотрудничество между двумя странами и, конечно, ситуацию с урегулированием кризиса на Корейском полуострове. Эксперты оценили итоги встречи.
Застывшая во времени страна, похоже, в шаге от больших перемен: Северная и Южная Кореи готовятся заключить мирный договор, несмотря на уловки с обеих сторон, саммит с американцами все еще весьма вероятен. На дипломатическом языке происходящее называется межкорейским урегулированием. Но все в нем пока непонятно и зыбко. И не обратить внимания на это глава МИД РФ, конечно, не мог.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Мы призываем все вовлеченные стороны в полной мере ощутить свою отвественность, чтобы не допустить срыва очень важного, но пока еще очень хрупкого процесса».
Наблюдатели отмечают, что Россия хотела бы усилить не только политические, но и экономические связи с КНДР. Уже давно существует, например, проект строительства железной дороги через Северную Корею в Южную. Но от очевидной выгоды отказывались южане из-за поведенческих особенностей северного соседа.
Евгений Ким, ведущий научный сотрудник центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН: «Не хотели только по той причине, что это могло принести доход Северной Корее. А она будет тратить на ядерное оружие. А теперь КНДР отказывается от ядерного оружия. Если Север и Юг будут связаны экономическими проектами, это гарантия того, что отношения между ними будут все больше и больше улучшаться».
Подробности — в видеоматериале.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Мы призываем все вовлеченные стороны в полной мере ощутить свою отвественность, чтобы не допустить срыва очень важного, но пока еще очень хрупкого процесса».
Наблюдатели отмечают, что Россия хотела бы усилить не только политические, но и экономические связи с КНДР. Уже давно существует, например, проект строительства железной дороги через Северную Корею в Южную. Но от очевидной выгоды отказывались южане из-за поведенческих особенностей северного соседа.
Евгений Ким, ведущий научный сотрудник центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН: «Не хотели только по той причине, что это могло принести доход Северной Корее. А она будет тратить на ядерное оружие. А теперь КНДР отказывается от ядерного оружия. Если Север и Юг будут связаны экономическими проектами, это гарантия того, что отношения между ними будут все больше и больше улучшаться».
Подробности — в видеоматериале.
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