    Брифинг представителя МИД РФ Артёма Кожина
    Эксперты оценили итоги встречи Лаврова и Ким Чен Ына. Ким Чен Ын, Лавров, Северная Корея. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭксперты оценили итоги встречи Лаврова и Ким Чен Ына

    Эксперты оценили итоги встречи Лаврова и Ким Чен Ына

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    Эксперты оценили итоги встречи Лаврова и Ким Чен Ына

    Эксперты оценили итоги встречи Лаврова и Ким Чен Ына

    Эксперты оценили итоги встречи Лаврова и Ким Чен Ына

      Сергей Лавров побывал в Пхеньяне с официальным визитом, став первым российским политиком, лично встретившимся с Ким Чен Ыном. На переговорах обсуждали сотрудничество между двумя странами и, конечно, ситуацию с урегулированием кризиса на Корейском полуострове. Эксперты оценили итоги встречи.

      Застывшая во времени страна, похоже, в шаге от больших перемен: Северная и Южная Кореи готовятся заключить мирный договор, несмотря на уловки с обеих сторон, саммит с американцами все еще весьма вероятен. На дипломатическом языке происходящее называется межкорейским урегулированием. Но все в нем пока непонятно и зыбко. И не обратить внимания на это глава МИД РФ, конечно, не мог.

      Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Мы призываем все вовлеченные стороны в полной мере ощутить свою отвественность, чтобы не допустить срыва очень важного, но пока еще очень хрупкого процесса».

      Наблюдатели отмечают, что Россия хотела бы усилить не только политические, но и экономические связи с КНДР. Уже давно существует, например, проект строительства железной дороги через Северную Корею в Южную. Но от очевидной выгоды отказывались южане из-за поведенческих особенностей северного соседа.

      смотреть«Привет товарищу Путину»: о чем говорили Ким Чен Ын и Сергей Лавров в Пхеньяне
      «Привет товарищу Путину»: о чем говорили Ким Чен Ын и Сергей Лавров в Пхеньяне
      Евгений Ким, ведущий научный сотрудник центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН: «Не хотели только по той причине, что это могло принести доход Северной Корее. А она будет тратить на ядерное оружие. А теперь КНДР отказывается от ядерного оружия. Если Север и Юг будут связаны экономическими проектами, это гарантия того, что отношения между ними будут все больше и больше улучшаться».

      Подробности — в видеоматериале.

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