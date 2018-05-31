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    «Привет товарищу Путину»: о чем говорили Ким Чен Ын и Сергей Лавров в Пхеньяне. дипломатия, Ким Чен Ын, Лавров, переговоры, Путин, Северная Корея, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Привет товарищу Путину»: о чем говорили Ким Чен Ын и Сергей Лавров в Пхеньяне

    «Привет товарищу Путину»: о чем говорили Ким Чен Ын и Сергей Лавров в Пхеньяне

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    «Привет товарищу Путину»: о чем говорили Ким Чен Ын и Сергей Лавров в Пхеньяне

    «Привет товарищу Путину»: о чем говорили Ким Чен Ын и Сергей Лавров в Пхеньяне

    «Привет товарищу Путину»: о чем говорили Ким Чен Ын и Сергей Лавров в Пхеньяне

      Сергей Лавров сегодня вписал себя в историю, став первым россиянином, который повстречался лицом к лицу с Ким Чен Ыном. Лидер КНДР принял Лаврова в резиденции для почетных гостей. Встреча прошла в теплой атмосфере. Ким Чен Ын назвал русских «замечательными друзьями», а в ответ получил изящный подарок и приглашение приехать в Москву.

      В последний раз российский министр был в Пхеньяне девять лет назад — когда у власти был отец Ына — Ир. Город, по словам Лаврова, изменился с тех пор к лучшему: появились «новые районы и театры». Неизвестно, правда, удалось ли ему все это увидеть. Возложив цветы к памятникам первых лидеров КНДР и почтив память российского дипломата Андрея Карлова, застреленного полтора года назад в Стамбуле (до Турции Карлов служил как раз в КНДР), Лавров совершил историческое — первым из россиян пожал руку Ким Чен Ыну.

      Для встречи «блистательный товарищ» — это официальный титул Кима — выбрал один из своих фирменных черных френчей в духе Мао Цзэдуна, а не европейский костюм, как с ним порой случается. В беседе Ким тоже употреблял социалистические термины, называя российского президента «товарищем Путиным».

      Ким Чен Ын: «Как здоровье у товарища Путина?»

      Сергей Лавров: «Здоровье прекрасно, он благодарен вам за теплые слова, которые вы ему адресовали после его избрания».

      Ким Чен Ын поблагодарил Москву за противостояние США на мировой арене и отметил, что Лавров приехал в знаковый момент, когда ситуация на Корейском полуострове меняется в лучшую сторону — после подписания пханмунджомской декларации о мире. Сергей Лавров заявил, что Россия будет способствовать ее выполнению, тем более в документе затронуты и совместные инфраструктурные проекты с участием Москвы.

      Лавров передал Киму от Путина «теплый привет» и послание и подарил палехскую шкатулку для «секретных вещей».

      Ким Чен Ын: «Вы для нас замечательные друзья и, несмотря на занятость, я специально выкроил время для вас. По возвращении передайте теплый привет от меня президенту Путину и вашему народу».

      В целом, считает Лавров, ядерное разоружение — дело важное, как и потенциальная встреча Трампа и Кима, но не надо гнать лошадей.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алины Репиной.

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