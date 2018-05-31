«Привет товарищу Путину»: о чем говорили Ким Чен Ын и Сергей Лавров в Пхеньяне

Сергей Лавров сегодня вписал себя в историю, став первым россиянином, который повстречался лицом к лицу с Ким Чен Ыном. Лидер КНДР принял Лаврова в резиденции для почетных гостей. Встреча прошла в теплой атмосфере. Ким Чен Ын назвал русских «замечательными друзьями», а в ответ получил изящный подарок и приглашение приехать в Москву.
В последний раз российский министр был в Пхеньяне девять лет назад — когда у власти был отец Ына — Ир. Город, по словам Лаврова, изменился с тех пор к лучшему: появились «новые районы и театры». Неизвестно, правда, удалось ли ему все это увидеть. Возложив цветы к памятникам первых лидеров КНДР и почтив память российского дипломата Андрея Карлова, застреленного полтора года назад в Стамбуле (до Турции Карлов служил как раз в КНДР), Лавров совершил историческое — первым из россиян пожал руку Ким Чен Ыну.
Для встречи «блистательный товарищ» — это официальный титул Кима — выбрал один из своих фирменных черных френчей в духе Мао Цзэдуна, а не европейский костюм, как с ним порой случается. В беседе Ким тоже употреблял социалистические термины, называя российского президента «товарищем Путиным».
Ким Чен Ын: «Как здоровье у товарища Путина?»
Сергей Лавров: «Здоровье прекрасно, он благодарен вам за теплые слова, которые вы ему адресовали после его избрания».
Ким Чен Ын поблагодарил Москву за противостояние США на мировой арене и отметил, что Лавров приехал в знаковый момент, когда ситуация на Корейском полуострове меняется в лучшую сторону — после подписания пханмунджомской декларации о мире. Сергей Лавров заявил, что Россия будет способствовать ее выполнению, тем более в документе затронуты и совместные инфраструктурные проекты с участием Москвы.
Лавров передал Киму от Путина «теплый привет» и послание и подарил палехскую шкатулку для «секретных вещей».
Ким Чен Ын: «Вы для нас замечательные друзья и, несмотря на занятость, я специально выкроил время для вас. По возвращении передайте теплый привет от меня президенту Путину и вашему народу».
В целом, считает Лавров, ядерное разоружение — дело важное, как и потенциальная встреча Трампа и Кима, но не надо гнать лошадей.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алины Репиной.
Для встречи «блистательный товарищ» — это официальный титул Кима — выбрал один из своих фирменных черных френчей в духе Мао Цзэдуна, а не европейский костюм, как с ним порой случается. В беседе Ким тоже употреблял социалистические термины, называя российского президента «товарищем Путиным».
Ким Чен Ын: «Как здоровье у товарища Путина?»
Сергей Лавров: «Здоровье прекрасно, он благодарен вам за теплые слова, которые вы ему адресовали после его избрания».
Ким Чен Ын поблагодарил Москву за противостояние США на мировой арене и отметил, что Лавров приехал в знаковый момент, когда ситуация на Корейском полуострове меняется в лучшую сторону — после подписания пханмунджомской декларации о мире. Сергей Лавров заявил, что Россия будет способствовать ее выполнению, тем более в документе затронуты и совместные инфраструктурные проекты с участием Москвы.
Лавров передал Киму от Путина «теплый привет» и послание и подарил палехскую шкатулку для «секретных вещей».
Ким Чен Ын: «Вы для нас замечательные друзья и, несмотря на занятость, я специально выкроил время для вас. По возвращении передайте теплый привет от меня президенту Путину и вашему народу».
В целом, считает Лавров, ядерное разоружение — дело важное, как и потенциальная встреча Трампа и Кима, но не надо гнать лошадей.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алины Репиной.
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