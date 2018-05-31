Подозреваемого в организации покушения на Бабченко арестовали на два месяца

Шевченковский районный суд Киева арестовал подозреваемого в покушении на журналиста Аркадия Бабченко.
Судья приняла решение поместить директора украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия «Шмайсер» Бориса Германа под стражу на два месяца, передает ТАСС.
Из постановления суда: «Ходатайство удовлетворить, в виде меры пресечения назначить содержание под стражей на 60 дней без определения меры залога».
При этом на заседании Герман заявил, что изначально знал про инсценировку покушения.
Напомним, во вторник власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко, работавшего с 2017 года на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. На следующий день журналист появился на брифинге СБУ невредимым. Выяснилось, что покушение на него было постановочным. Разыграли шоу якобы для того, чтобы вывести на чистую воду тех, кто действительно планировал убить Бабченко.
Организатором покушения назвали Бориса Германа. Согласно заявлению СБУ, он нанял для этого своего знакомого — бывшего участника операции украинской операции в Донбассе.
Из постановления суда: «Ходатайство удовлетворить, в виде меры пресечения назначить содержание под стражей на 60 дней без определения меры залога».
При этом на заседании Герман заявил, что изначально знал про инсценировку покушения.
Напомним, во вторник власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко, работавшего с 2017 года на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. На следующий день журналист появился на брифинге СБУ невредимым. Выяснилось, что покушение на него было постановочным. Разыграли шоу якобы для того, чтобы вывести на чистую воду тех, кто действительно планировал убить Бабченко.
Организатором покушения назвали Бориса Германа. Согласно заявлению СБУ, он нанял для этого своего знакомого — бывшего участника операции украинской операции в Донбассе.
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