    Брифинг представителя МИД РФ Артёма Кожина

    Подозреваемого в организации покушения на Бабченко арестовали на два месяца

    комментировать
    • Фото: Служба безпеки України / youtube.com
    Подозреваемого в организации покушения на Бабченко арестовали на два месяца

    Подозреваемого в организации покушения на Бабченко арестовали на два месяца

    Подозреваемого в организации покушения на Бабченко арестовали на два месяца
  • Фото: Служба безпеки України / youtube.com

    • Шевченковский районный суд Киева арестовал подозреваемого в покушении на журналиста Аркадия Бабченко.

    Судья приняла решение поместить директора украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия «Шмайсер» Бориса Германа под стражу на два месяца, передает ТАСС.

    Из постановления суда: «Ходатайство удовлетворить, в виде меры пресечения назначить содержание под стражей на 60 дней без определения меры залога».

    При этом на заседании Герман заявил, что изначально знал про инсценировку покушения.

    смотреть«В морге изображал мертвого»: Бабченко раскрыл детали своего «убийства»
    «В морге изображал мертвого»: Бабченко раскрыл детали своего «убийства»
    Напомним, во вторник власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко, работавшего с 2017 года на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. На следующий день журналист появился на брифинге СБУ невредимым. Выяснилось, что покушение на него было постановочным. Разыграли шоу якобы для того, чтобы вывести на чистую воду тех, кто действительно планировал убить Бабченко.

    смотретьСБУ опубликовала видео задержания предполагаемого заказчика покушения на Бабченко
    СБУ опубликовала видео задержания предполагаемого заказчика покушения на Бабченко
    Организатором покушения назвали Бориса Германа. Согласно заявлению СБУ, он нанял для этого своего знакомого — бывшего участника операции украинской операции в Донбассе.

    Новости по теме

    «Убийство» Аркадия Бабченко

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru