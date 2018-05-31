    Названо имя организатора покушения на Бабченко

    Названо имя организатора покушения на Бабченко

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    • Фото: Служба безпеки України / youtube.com
    Названо имя организатора покушения на Бабченко

    Названо имя организатора покушения на Бабченко

    Названо имя организатора покушения на Бабченко
  • Фото: Служба безпеки України / youtube.com

    • Стало известно имя предполагаемого заказчика убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

    Судя по сообщению Шевченковского районного суда Киева, которое появилось в Facebook, за покушением на Бабченко стоит Борис Львович Герман. Это директор украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия «Шмайсер». Это подтвердил его адвокат Евгений Солодко. «Борис Герман, исполнительный директор украинско-немецкого СП „Шмайсер“, единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране», — сообщил он. По словам адвоката, это СП имеет давние отношения с Министерством обороны Украины, сам Борис Герман известен «волонтерской деятельностью» для нужд силовой операции в Донбассе.

    Как ожидается, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Следствие подозревает мужчину в организации подготовки к террористическому акту.

    На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді…

    Опубликовано Шевченківський районний суд міста Києва 31 мая 2018 г.


    Напомним, «застреленного» киллером журналиста Аркадия Бабченко, переехавшего на Украину, оплакивали почти сутки, пока он сам живой и невредимый не предстал на пресс-конференции СБУ. Как уверяют на Украине, шоу понадобилось, чтобы вывести на чистую воду настоящих убийц.

    смотреть«Репортеры без границ» осудили украинские власти за инсценировку убийства Бабченко
    «Репортеры без границ» осудили украинские власти за инсценировку убийства Бабченко
    Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил в организации покушения российские спецслужбы и сказал, что организатор готовившегося преступления был задержан. Ранее его фамилия не разглашалась. Сообщалось лишь, что он якобы готовил покушение на 30 человек.



    Убийство и «воскрешение» Бабченко остается одной из главных мировых новостей. Западные СМИ и правозащитные организации осудили Киев за инсценировку с расправой.

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