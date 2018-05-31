Названо имя организатора покушения на Бабченко

Стало известно имя предполагаемого заказчика убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.
Судя по сообщению Шевченковского районного суда Киева, которое появилось в Facebook, за покушением на Бабченко стоит Борис Львович Герман. Это директор украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия «Шмайсер». Это подтвердил его адвокат Евгений Солодко. «Борис Герман, исполнительный директор украинско-немецкого СП „Шмайсер“, единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране», — сообщил он. По словам адвоката, это СП имеет давние отношения с Министерством обороны Украины, сам Борис Герман известен «волонтерской деятельностью» для нужд силовой операции в Донбассе.
Как ожидается, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Следствие подозревает мужчину в организации подготовки к террористическому акту.
Напомним, «застреленного» киллером журналиста Аркадия Бабченко, переехавшего на Украину, оплакивали почти сутки, пока он сам живой и невредимый не предстал на пресс-конференции СБУ. Как уверяют на Украине, шоу понадобилось, чтобы вывести на чистую воду настоящих убийц.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил в организации покушения российские спецслужбы и сказал, что организатор готовившегося преступления был задержан. Ранее его фамилия не разглашалась. Сообщалось лишь, что он якобы готовил покушение на 30 человек.
Убийство и «воскрешение» Бабченко остается одной из главных мировых новостей. Западные СМИ и правозащитные организации осудили Киев за инсценировку с расправой.
Как ожидается, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Следствие подозревает мужчину в организации подготовки к террористическому акту.
На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді…Опубликовано Шевченківський районний суд міста Києва 31 мая 2018 г.
Напомним, «застреленного» киллером журналиста Аркадия Бабченко, переехавшего на Украину, оплакивали почти сутки, пока он сам живой и невредимый не предстал на пресс-конференции СБУ. Как уверяют на Украине, шоу понадобилось, чтобы вывести на чистую воду настоящих убийц.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил в организации покушения российские спецслужбы и сказал, что организатор готовившегося преступления был задержан. Ранее его фамилия не разглашалась. Сообщалось лишь, что он якобы готовил покушение на 30 человек.
Убийство и «воскрешение» Бабченко остается одной из главных мировых новостей. Западные СМИ и правозащитные организации осудили Киев за инсценировку с расправой.
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