    Брифинг представителя МИД РФ Артёма Кожина

    Монах и участник войны в Донбассе объявил себя «киллером» Бабченко

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    • Фото: Алексей Цымбалюк / facebook.com
    Монах и участник войны в Донбассе объявил себя «киллером» Бабченко

    Монах и участник войны в Донбассе объявил себя «киллером» Бабченко

    Монах и участник войны в Донбассе объявил себя «киллером» Бабченко
  • Фото: Алексей Цымбалюк / facebook.com

    • Монах-волонтер и участник войны в Донбассе Алексей Цымбалюк сообщил, что является тем человеком, которому заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко.

    Алексей Цымбалюк: «После обнародования записи получения мной аванса за убийство человека без изменения моего голоса шифроваться смысла не вижу».

    Цымбалюк сделал это признание на своей странице в Facebook. Мужчина утверждает, что именно он около двух месяцев назад обратился в Службу безопасности Украины (СБУ), поскольку получил «заказ» на покушение на Бабченко, и сейчас сотрудничает со следствием. При этом он отметил, что дал подписку о неразглашении, поэтому «никаких интервью в ближайшее время не будет».

    Как сообщает «Интерфакс», Цымбалюк — монах-волонтер, активист запрещенной на территории России организации «Правый сектор», в прошлом — иеродиакон Аристарх Украинской православной церкви (Московского патриархата) и Украинской православной церкви Киевского патриархата. Также сообщается, что Цымбалюк воевал в Донбассе против ополченцев и в настоящее время проживает в Одессе.

    Добавим, что СБУ организатором покушения на Бабченко называет Бориса Германа. Якобы он для исполнения своего замысла за 30 тысяч долларов нанял своего знакомого — бывшего участника операции украинской операции в Донбассе. Герман руководит совместным украино-германским предприятием «Шмайсер». И как сообщил адвокат задержанного, именно его оптика стоит на винтовках украинских снайперов, он модернизирует и создает снайперские комплексы.

    смотретьБабченко появился перед журналистами и рассказал об инсценировке своего убийства
    Бабченко появился перед журналистами и рассказал об инсценировке своего убийства
    Во вторник сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на брифинге Службы безопасности Украины невредимым. Выяснилось, что покушение на него было постановочным. А разыграно шоу было якобы для того, чтобы вывести на чистую воду настоящих убийц журналиста.

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