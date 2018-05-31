Монах и участник войны в Донбассе объявил себя «киллером» Бабченко

Монах-волонтер и участник войны в Донбассе Алексей Цымбалюк сообщил, что является тем человеком, которому заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко.
Алексей Цымбалюк: «После обнародования записи получения мной аванса за убийство человека без изменения моего голоса шифроваться смысла не вижу».
Цымбалюк сделал это признание на своей странице в Facebook. Мужчина утверждает, что именно он около двух месяцев назад обратился в Службу безопасности Украины (СБУ), поскольку получил «заказ» на покушение на Бабченко, и сейчас сотрудничает со следствием. При этом он отметил, что дал подписку о неразглашении, поэтому «никаких интервью в ближайшее время не будет».
Как сообщает «Интерфакс», Цымбалюк — монах-волонтер, активист запрещенной на территории России организации «Правый сектор», в прошлом — иеродиакон Аристарх Украинской православной церкви (Московского патриархата) и Украинской православной церкви Киевского патриархата. Также сообщается, что Цымбалюк воевал в Донбассе против ополченцев и в настоящее время проживает в Одессе.
Добавим, что СБУ организатором покушения на Бабченко называет Бориса Германа. Якобы он для исполнения своего замысла за 30 тысяч долларов нанял своего знакомого — бывшего участника операции украинской операции в Донбассе. Герман руководит совместным украино-германским предприятием «Шмайсер». И как сообщил адвокат задержанного, именно его оптика стоит на винтовках украинских снайперов, он модернизирует и создает снайперские комплексы.
Во вторник сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на брифинге Службы безопасности Украины невредимым. Выяснилось, что покушение на него было постановочным. А разыграно шоу было якобы для того, чтобы вывести на чистую воду настоящих убийц журналиста.
Цымбалюк сделал это признание на своей странице в Facebook. Мужчина утверждает, что именно он около двух месяцев назад обратился в Службу безопасности Украины (СБУ), поскольку получил «заказ» на покушение на Бабченко, и сейчас сотрудничает со следствием. При этом он отметил, что дал подписку о неразглашении, поэтому «никаких интервью в ближайшее время не будет».
Как сообщает «Интерфакс», Цымбалюк — монах-волонтер, активист запрещенной на территории России организации «Правый сектор», в прошлом — иеродиакон Аристарх Украинской православной церкви (Московского патриархата) и Украинской православной церкви Киевского патриархата. Также сообщается, что Цымбалюк воевал в Донбассе против ополченцев и в настоящее время проживает в Одессе.
Добавим, что СБУ организатором покушения на Бабченко называет Бориса Германа. Якобы он для исполнения своего замысла за 30 тысяч долларов нанял своего знакомого — бывшего участника операции украинской операции в Донбассе. Герман руководит совместным украино-германским предприятием «Шмайсер». И как сообщил адвокат задержанного, именно его оптика стоит на винтовках украинских снайперов, он модернизирует и создает снайперские комплексы.
Во вторник сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на брифинге Службы безопасности Украины невредимым. Выяснилось, что покушение на него было постановочным. А разыграно шоу было якобы для того, чтобы вывести на чистую воду настоящих убийц журналиста.
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