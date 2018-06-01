В досье «киллера» на Бабченко нашли странную информацию

Шоу с «воскрешением» российского журналиста Аркадия Бабченко остается одной из самых обсуждаемых тем во всем мире. Тем более что сегодня исполнитель главной роли в этом спектакле украинских спецслужб рассказал подробности инсценировки.
Сегодня стало известно и имя предполагаемого заказчика — им оказался директор единственного оружейного предприятия на Украине Борис Герман. Он, как уверяет СБУ, хоть и местный оружейный барон, сотрудничал со спецслужбами России. Однако его адвокат, изучив материала обвинения, утверждает, что дело шито белыми нитками и никаких реальных доказательств нет.
Еще стоит обратить внимание на так называемое досье, которое заказчик, по версии СБУ, передал «киллеру». А там — и паспортные данные, и номера банковских карт, и имена родственников, и фотографии. Странно как-то все это: зачем, например, убийце информация, что журналист родился в семьи учительницы? Или зачем ему номера телефона, среди которых нет ни одного украинского, хотя покушение готовилось в Киеве?
Украинцев сегодня не осудил разве что Белый дом. Там просто промолчали. Хотя зная, как Трамп относится к фейковым новостям, его реакцию предсказать несложно. А вот европейские политики, чуть ли не краснея за Украину, сегодня не стали закрывать глаза на правду. А ведь могли бы, как раньше.
Подробности — в видеоматериале.
Еще стоит обратить внимание на так называемое досье, которое заказчик, по версии СБУ, передал «киллеру». А там — и паспортные данные, и номера банковских карт, и имена родственников, и фотографии. Странно как-то все это: зачем, например, убийце информация, что журналист родился в семьи учительницы? Или зачем ему номера телефона, среди которых нет ни одного украинского, хотя покушение готовилось в Киеве?
Украинцев сегодня не осудил разве что Белый дом. Там просто промолчали. Хотя зная, как Трамп относится к фейковым новостям, его реакцию предсказать несложно. А вот европейские политики, чуть ли не краснея за Украину, сегодня не стали закрывать глаза на правду. А ведь могли бы, как раньше.
Подробности — в видеоматериале.
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