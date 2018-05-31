Асад: Россия предотвратила комплексный удар США по всей Сирии

Сирия избежала массированного удара со стороны США и других стран Запада благодаря твердой позиции России, заявил президент страны Башар Асад в интервью RT.
Президент Сирии сообщил, что изначально Запад, обвинив Дамаск в применении химического оружия, рассматривал вариант нанесения комплексного удара по всей территории Сирии. Остановило их, по мнению Асада, то, что мир истории о химоружии не поверил, а также позиция Москвы.
Башар Асад, президент Сирии: «Россияне открыто заявили, что готовы уничтожать точки запуска ракет. По нашей информации (доказательств у нас нет, есть только сведения, но достоверные) — они рассматривали вариант нанесения комплексного удара по всей территории Сирии. И именно эта угроза заставила Запад принять гораздо более скромные меры».
Асад также заявил, что конфликта между Россией и США в Сирии удалось избежать благодаря мудрости российского руководства.
Башар Асад: «На самом деле мы довольно близко подошли к возможному прямому конфликту между силами России и США. К счастью, этого удалось избежать. Но не благодаря мудрости американского руководства, а благодаря мудрости российского».
Президент Сирии также в очередной раз подчеркнул, что у него нет химического оружия, а если бы и было, он никогда не стал бы его использовать против своего народа.
Вместе с тем Асад не исключил вероятности новых ударов США по стране.
Башар Асад, президент Сирии: «Россияне открыто заявили, что готовы уничтожать точки запуска ракет. По нашей информации (доказательств у нас нет, есть только сведения, но достоверные) — они рассматривали вариант нанесения комплексного удара по всей территории Сирии. И именно эта угроза заставила Запад принять гораздо более скромные меры».
Асад также заявил, что конфликта между Россией и США в Сирии удалось избежать благодаря мудрости российского руководства.
Башар Асад: «На самом деле мы довольно близко подошли к возможному прямому конфликту между силами России и США. К счастью, этого удалось избежать. Но не благодаря мудрости американского руководства, а благодаря мудрости российского».
Президент Сирии также в очередной раз подчеркнул, что у него нет химического оружия, а если бы и было, он никогда не стал бы его использовать против своего народа.
Вместе с тем Асад не исключил вероятности новых ударов США по стране.
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