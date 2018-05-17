Отчет ОЗХО о химатаке в Сирии вызвал недоумение у Минобороны РФ

В Минобороны России заявили, что опубликованный ОЗХО отчет о возможной химатаке в сирийском Серакибе вызывает недоумение, так как эксперты организации никогда не посещали этот город.
В ведомстве обратили внимание, что выводы в отчете ОЗХО сопровождаются прилагательным «вероятно» («likely»), «уже знакомым после дела Скрипалей». Кроме того, из текста отчета следует, что эксперты организации не могли быть и не были на месте возможной атаке, а все имеющиеся у них доказательства представлены ненадежными источниками.
Минобороны РФ: «В тексте же самого отчета выясняется, что эксперты не могли и не были на предполагаемом месте возможной химататки, так как Идлиб находится под полным контролем террористических группировок. Все имеющиеся в ОЗХО доказательства представляют собой фотоснимки каких-то баллонов, сообщения мессенджера WhatsApp и переданные анонимными „активистами“» «пробы» грунта с места «химатаки».
При этом, отмечают в ведомстве, в отчете четко прописано, что «вся информация о якобы химатаке получена дистанционно от „неправительственных организаций“ и прежде всего от печально известных „Белых касок“ (White Helmets)».
В Министерстве добавили, что уже не раз замечали «удивительные совпадения якобы применения химоружия в Сирии именно в подконтрольных террористам районах и там, где всякий раз оказываются с видеокамерами мошенники из „Белых касок“».
Накануне ОЗХО опубликовала отчет, в котором заявила, что 4 февраля 2018 года при атаке по сирийскому городу Серакиб на территории Идлиба, вероятно, применялся хлорин. В отчете отмечалось, что хлорин был распылен из баллонов. Такой вывод эксперты ОЗХО сделали после того, как якобы как нашли два баллона из-под хлорина, выслушали показания очевидцев и проанализировали экологические пробы, взятые на месте атаки.
Минобороны РФ: «В тексте же самого отчета выясняется, что эксперты не могли и не были на предполагаемом месте возможной химататки, так как Идлиб находится под полным контролем террористических группировок. Все имеющиеся в ОЗХО доказательства представляют собой фотоснимки каких-то баллонов, сообщения мессенджера WhatsApp и переданные анонимными „активистами“» «пробы» грунта с места «химатаки».
При этом, отмечают в ведомстве, в отчете четко прописано, что «вся информация о якобы химатаке получена дистанционно от „неправительственных организаций“ и прежде всего от печально известных „Белых касок“ (White Helmets)».
В Министерстве добавили, что уже не раз замечали «удивительные совпадения якобы применения химоружия в Сирии именно в подконтрольных террористам районах и там, где всякий раз оказываются с видеокамерами мошенники из „Белых касок“».
Накануне ОЗХО опубликовала отчет, в котором заявила, что 4 февраля 2018 года при атаке по сирийскому городу Серакиб на территории Идлиба, вероятно, применялся хлорин. В отчете отмечалось, что хлорин был распылен из баллонов. Такой вывод эксперты ОЗХО сделали после того, как якобы как нашли два баллона из-под хлорина, выслушали показания очевидцев и проанализировали экологические пробы, взятые на месте атаки.
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