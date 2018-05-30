    «Грустный карнавал в киевском духе»: Пушков отреагировал на «воскрешение» Бабченко. интервью, Киев, НТВ, Украина, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Грустный карнавал в киевском духе»: Пушков отреагировал на «воскрешение» Бабченко

    «Грустный карнавал в киевском духе»: Пушков отреагировал на «воскрешение» Бабченко

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    «Грустный карнавал в киевском духе»: Пушков отреагировал на «воскрешение» Бабченко

    «Грустный карнавал в киевском духе»: Пушков отреагировал на «воскрешение» Бабченко

    «Грустный карнавал в киевском духе»: Пушков отреагировал на «воскрешение» Бабченко

      Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков в студии НТВ прокомментировал инсценировку убийства Аркадия Бабченко в Киеве.

      Алексей Пушков: «Это такой провинциальный водевиль, но довольно злобный и очень циничный, конечно. Потому что выставить человека мертвым — и его жена в шоке. Мы видели это на экранах телевизоров. И весь мир оповещен, что Бабченко убит. В Совете Безопасности это обсуждают, а потом выясняется, что это инсценировка».

      Алексей Пушков указал, что если в операции был задействован исполнитель, который сотрудничал со следствием и был готов дать показания против заказчика, то инсценировки не требовалось. Как он отметил, в таком случае можно было просто задержать организатора преступления.

      Алексей Пушков: «Делается эта вся театральная постановка для чего? Для шума, чтобы привлечь внимание внешнего мира и чтобы развернуть это все в очередной раз против России».

      По его мнению, вся инсценировка была рассчитана исключительно на внешний эффект. Но, как он считает, подобные действия сыграют против киевских властей.

      Алексей Пушков: «Уж больно это несерьезно и замешано на обмане всего мира».

      По мнению Пушкова, часть западных русофобских СМИ поддержат обвинения Киева против России в покушении на Бабченко. Но широкой поддержки украинские власти уже не получат.

      Алексей Пушков: «Здесь, мне кажется, это уже не сыграет. Потому что изначальный посыл ложный: убийства не было. Это все такой грустный карнавал в киевском духе. Если нас обманули в главном, то почему мы должны верить во второстепенном?»

      Пушков отметил, что к Украине в мире относятся всё менее серьезно. Потому что подобные приемы не встречают понимания.

      Алексей Пушков: «Выходит, что Украине больше верить нельзя. Она может что угодно заявить, а через три дня выяснится, что это ребята из СБУ нашалили».

      Пушков напомнил, что с заявлениями об убийстве Бабченко выступали официальные лица Украины, в том числе премьер-министр и глава МИД. По его словам, таким образом Украина нанесла себе большой репутационный ущерб.

      Алексей Пушков: «Как вы думаете, сейчас чувствует себя Штайнмайер (президент ФРГ — ред.), который только что сочувствовал, переживал и требовал расследования?»

      Как подчеркнул Пушков, эта история станет важным аргументом для него в дискуссиях с западными политиками по Украине.

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