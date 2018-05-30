Киркоров поблагодарил нижегородских полицейских за раскрытие дела о похищении костюмов

В городке Павлово под Нижним Новгородом подростки проникли в автофургон и перед концертом Филиппа Киркорова похитили сценические костюмы. Правда, не самого короля, а танцовщиц из его труппы.
Местные полицейские провели блестящую операцию. Любителей перьев и страз нашли быстро: под подозрение попали двое подростков 13 и 15 лет. Они проникли в фургон, завладели сценическими костюмами, и не придумали ничего лучше, как прийти с ними в школу. Пустить с молотка звездные наряды не вышло: одноклассницы отказались появляться в таком виде на выпускном вечере, учителя тоже постеснялись вычурных обновок. Теперь школьников, замешанных в скандале, ждут не только экзамены, но и беседа с участковым. Стоит ли говорить о реакции родителей. Они же выросли на песнях Киркорова.
Корреспондент: «Рассказали, зачем сделали это? Может, шутка?»
Мама подозреваемого: «Ради интереса, сказали».
Во сколько оценили костюмы подростки, пока неизвестно. Впрочем, тут даже с тройкой по математике ясно: продешевить народный артист никак не мог. Точность, как известно, вежливость королей. В заявлении значится сумма похищенного — 11 тысяч долларов. Однако некоторые скрупулезные пользователи засомневались: на ценнике написано 349 долларов. Если предположить, что все костюмы заказывали оптом и по одной цене, то восемь нарядов обошлись примерно в 200 тысяч рублей, а не в 700. Впрочем, сколько тратит король эстрады на себя и свою свиту, знает только он. Исполнитель поспешил поблагодарить местный отдел МВД за столь быстро раскрытое преступление. И, наверняка, великодушно простит юных похитителей.
ПАВЛОВО- мы запомним надолго!!✌️ Ещё раз- огромная благодарность Межмуниципальному отделу МВД России Павловский за столь оперативно и быстро раскрытое преступление и наглое ограбление , происшедшее накануне наших Гастролей вчера в Павлово, когда были вскрыты наши концертные фуры и были украдены концертные костюмы и атрибутика ШОУ «Я» !!! И вот , этот «особенный» концерт, который мы все запомним по особенному))), хотя бы даже благодаря потрясающему перелёту на вертолете, благодаря моему другу @eminofficial ✌️, я уже даже не говорю о невероятном приеме и публике, подарившей нам море позитива и сгладила неловкость всей ситуации, происшедшей в Павлово накануне этого Концерта! СПАСИБО ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ НЩЕ РАЗ! ПАВЛОВО- МЫ ЗАПОМНИМ НАДОЛГО И ТОЛЬКО С ПОЗИТИВНОЙ СТРОНЫ!🙏
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