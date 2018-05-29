Задержаны воры, укравшие у Киркорова костюмы с перьями

Установлена личность злоумышленников, похитивших сценические костюмы для шоу Филиппа Киркорова. Ими оказались двое школьников.
Дорогостоящие костюмы балетной труппы Филиппа Киркорова похитили двое 15-летних подростков. Ограбление произошло вечером 27 мая в Павлове Нижегородской области, куда артист приехал на гастроли.
Школьники проникли в припаркованный у концертного зала грузовой фургон через боковую дверь и забрали 8 костюмов — 4 красного и 4 черного цвета. На следующий день подростки принесли наряды в школу, где проходили экзамены, пытаясь их продать.
Из сообщения МВД по Нижегородской области: «Все костюмы изъяты, проводятся следственные мероприятия».
По словам источника РИА Новости в полиции, пока не ясно, что послужило мотивом преступления — жажда наживы или хулиганство. Ранее подростки на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состояли.
Накануне Филипп Киркоров в своем Instagram заявил, что злоумышленники, укравшие костюмы, не смогут сорвать концерт и испортить ему «радужное настроение». Кроме того, артист отметил, что хотел бы посмотреть на того, кто наденет и будет носить роскошные наряды его танцовщиц.
Ущерб от кражи артист оценил в 11 тысяч долларов.
Школьники проникли в припаркованный у концертного зала грузовой фургон через боковую дверь и забрали 8 костюмов — 4 красного и 4 черного цвета. На следующий день подростки принесли наряды в школу, где проходили экзамены, пытаясь их продать.
Из сообщения МВД по Нижегородской области: «Все костюмы изъяты, проводятся следственные мероприятия».
По словам источника РИА Новости в полиции, пока не ясно, что послужило мотивом преступления — жажда наживы или хулиганство. Ранее подростки на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состояли.
Накануне Филипп Киркоров в своем Instagram заявил, что злоумышленники, укравшие костюмы, не смогут сорвать концерт и испортить ему «радужное настроение». Кроме того, артист отметил, что хотел бы посмотреть на того, кто наденет и будет носить роскошные наряды его танцовщиц.
Ущерб от кражи артист оценил в 11 тысяч долларов.
Комментарии