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    У Киркорова украли костюмы из перьев и страз на 11 тысяч долларов

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Наталья Селиверстова
    У Киркорова украли костюмы из перьев и страз на 11 тысяч долларов

    У Киркорова украли костюмы из перьев и страз на 11 тысяч долларов

    У Киркорова украли костюмы из перьев и страз на 11 тысяч долларов
  • Фото: РИА Новости © 2018, Наталья Селиверстова

    • Филиппа Киркорова обокрали на гастролях в Нижегородской области: неизвестные вскрыли фуру с костюмами, которая была припаркована возле концертного зала.

    Ограбление произошло ночью в Павлове. У танцовщиц, которые выступают вместе с Филиппом Киркоровым, украли восемь костюмов на 11 тысяч долларов. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь певца Ольга Алексеева.

    Ольга Алексеева: «Неизвестные вскрыли фуру с атрибутикой шоу „Я“. Наутро мы не досчитались восьми дорогостоящих концертных костюмов наших танцовщиц».

    Пострадавшие обратились в полицию. Сейчас на месте ограбления (фура была припаркована возле концертного зала «Звезда») работают сотрудники правоохранительных органов.

    В официальном Instagram Киркорова сообщается, что концерт в Павлове намечен на сегодняшний вечер. Помощница артиста заверила, что концерт состоится. «Все билеты проданы и нет причин, чтобы отменять шоу», — добавила Алексеева.

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