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    Киркоров обратился к обокравшим его ворам

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    • Фото: fkirkorov / instagram.com
    Киркоров обратился к обокравшим его ворам

    Киркоров обратился к обокравшим его ворам

    Киркоров обратился к обокравшим его ворам
  • Фото: fkirkorov / instagram.com

    • Филипп Киркоров заявил, что злоумышленники, укравшие костюмы, не смогут сорвать его концерт.

    Артист в своем Instagram отметил, что любым костюмам можно найти замену, и подчеркнул, что никто не сможет испортить ему «радужное настроение».

    Филипп Киркоров: «Ничто и никто не смогут испортить мне мое радужное настроение или сорвать концерт, даже не старайтесь господа „воры“», особенно после минувшей незабываемой сумасшедшей ночи (кто в теме, тот поймет😜).


    Ранее сегодня стало известно, что неизвестные злоумышленники ночью вскрыли фуру с костюмами, которая была припаркована возле концертного зала в Павлове (Нижегородская область). Были похищены несколько дорогостоящих концертных костюмов танцовщиц, выступающих вместе с Киркоровым. Ущерб оценивается в 11 тыс. долларов.

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