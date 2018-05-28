Киркоров обратился к обокравшим его ворам

Филипп Киркоров заявил, что злоумышленники, укравшие костюмы, не смогут сорвать его концерт.
Артист в своем Instagram отметил, что любым костюмам можно найти замену, и подчеркнул, что никто не сможет испортить ему «радужное настроение».
Филипп Киркоров: «Ничто и никто не смогут испортить мне мое радужное настроение или сорвать концерт, даже не старайтесь господа „воры“», особенно после минувшей незабываемой сумасшедшей ночи (кто в теме, тот поймет😜).
Ранее сегодня стало известно, что неизвестные злоумышленники ночью вскрыли фуру с костюмами, которая была припаркована возле концертного зала в Павлове (Нижегородская область). Были похищены несколько дорогостоящих концертных костюмов танцовщиц, выступающих вместе с Киркоровым. Ущерб оценивается в 11 тыс. долларов.
Филипп Киркоров: «Ничто и никто не смогут испортить мне мое радужное настроение или сорвать концерт, даже не старайтесь господа „воры“», особенно после минувшей незабываемой сумасшедшей ночи (кто в теме, тот поймет😜).
Ранее сегодня стало известно, что неизвестные злоумышленники ночью вскрыли фуру с костюмами, которая была припаркована возле концертного зала в Павлове (Нижегородская область). Были похищены несколько дорогостоящих концертных костюмов танцовщиц, выступающих вместе с Киркоровым. Ущерб оценивается в 11 тыс. долларов.
Комментарии