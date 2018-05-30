В Кремле назвали Украину «очень опасным местом» для журналистов

В Кремле считают, что Украина является опасным местом для работы журналистов, и призывают к жесткой международной реакции на притеснения представителей СМИ. Об этом заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков: «В последнее время, к сожалению, Украина становится очень опасным местом для работы журналистов. Мы знаем, что там гибнет много людей, гибнет много журналистов. Журналистов выгоняют из страны. Журналистов за журналистскую деятельность швыряют в застенки».
Данную ситуацию Песков назвал недопустимой. Он выразил мнение, что последует жесткая международная реакция, которая побудит украинские власти к «выправлению ситуации».
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Киллер напал на него в подъезде дома и несколько раз выстрелил в спину. Журналист скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.
Данную ситуацию Песков назвал недопустимой. Он выразил мнение, что последует жесткая международная реакция, которая побудит украинские власти к «выправлению ситуации».
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Киллер напал на него в подъезде дома и несколько раз выстрелил в спину. Журналист скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.
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