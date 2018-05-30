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    В Кремле назвали Украину «очень опасным местом» для журналистов. Песков, Украина, журналистика, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Кремле назвали Украину «очень опасным местом» для журналистов

    В Кремле назвали Украину «очень опасным местом» для журналистов

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев
    В Кремле назвали Украину «очень опасным местом» для журналистов

    В Кремле назвали Украину «очень опасным местом» для журналистов

    В Кремле назвали Украину «очень опасным местом» для журналистов
    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев

      • В Кремле считают, что Украина является опасным местом для работы журналистов, и призывают к жесткой международной реакции на притеснения представителей СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

      Дмитрий Песков: «В последнее время, к сожалению, Украина становится очень опасным местом для работы журналистов. Мы знаем, что там гибнет много людей, гибнет много журналистов. Журналистов выгоняют из страны. Журналистов за журналистскую деятельность швыряют в застенки».

      Данную ситуацию Песков назвал недопустимой. Он выразил мнение, что последует жесткая международная реакция, которая побудит украинские власти к «выправлению ситуации».

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