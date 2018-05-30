В Госдуме назвали циничными попытки обвинить РФ в убийстве Бабченко

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает циничными и неправильными попытки отыскать «российский след» в убийстве журналиста Аркадия Бабченко на Украине.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы: «Попытки это все перенести на Россию на самом деле не только циничны и неправильны, но и говорят о том, что украинская сторона не контролирует происходящее на своей территории».
Также спикер Госдумы сообщил, что Россия ждет результатов расследования убийства Бабченко, передает «Интерфакс».
Вячеслав Володин: «На Украине ранее были убиты несколько журналистов, был убит наш коллега, депутат Вороненков, все эти убийства до сих пор не раскрыты. Это говорит о том, что украинская сторона к этому относится ненадлежащим образом, все спускает на тормозах, и делаются лишь политические заявления».
Переехавший на Украину российский журналист Аркадий Бабченко был застрелен в Киеве во вторник вечером. Киллер поджидал мужчину в подъезде. Тело с огнестрельными ранениями обнаружила жена, которая и вызвала врачей. Журналист скончался в машине скорой помощи.
Ранее о причастности российских спецслужб к убийству Бабченко заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. В ФСБ РФ эти обвинения назвали чушью.
Также спикер Госдумы сообщил, что Россия ждет результатов расследования убийства Бабченко, передает «Интерфакс».
Вячеслав Володин: «На Украине ранее были убиты несколько журналистов, был убит наш коллега, депутат Вороненков, все эти убийства до сих пор не раскрыты. Это говорит о том, что украинская сторона к этому относится ненадлежащим образом, все спускает на тормозах, и делаются лишь политические заявления».
Переехавший на Украину российский журналист Аркадий Бабченко был застрелен в Киеве во вторник вечером. Киллер поджидал мужчину в подъезде. Тело с огнестрельными ранениями обнаружила жена, которая и вызвала врачей. Журналист скончался в машине скорой помощи.
Ранее о причастности российских спецслужб к убийству Бабченко заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. В ФСБ РФ эти обвинения назвали чушью.
Комментарии