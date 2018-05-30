    Бортников назвал чушью обвинения в адрес РФ из-за убийства Бабченко

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    • Фото: РИА Новости © 2018
    Бортников назвал чушью обвинения в адрес РФ <nobr>из-за</nobr> убийства Бабченко

    Бортников назвал чушью обвинения в адрес РФ из-за убийства Бабченко

    Бортников назвал чушью обвинения в адрес РФ <nobr>из-за</nobr> убийства Бабченко
  • Фото: РИА Новости © 2018

    • Директор ФСБ Александр Бортников назвал чушью и провокацией заявления украинских властей о причастности российских спецслужб к убийству журналиста Аркадия Бабченко.

    Александр Бортников, директор ФСБ России: «Полная чушь. Складывается впечатление, что они бредят. Пусть разбираются между собой».

    Он утвердительно ответил на вопрос «Интерфакса», можно ли сравнить убийство Бабченко с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. «Да, думаю, что да. Чистейшей воды провокация», — заявил директор ФСБ.

    Российского журналиста Аркадия Бабченко, переехавшего на Украину, убили накануне в Киеве.

    смотретьОпубликован фоторобот убийцы журналиста Бабченко
    Опубликован фоторобот убийцы журналиста Бабченко
    Киллер напал на него в подъезде дома и несколько раз выстрелил в спину. Мужчина скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Был опубликован фоторобот предполагаемого подозреваемого.




    смотретьКиллер караулил журналиста Бабченко в подъезде его дома
    Киллер караулил журналиста Бабченко в подъезде его дома
    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. В МИД РФ призвали тщательно расследовать это преступление и отметили, что уровень физического насилия и убийств работников СМИ на Украине неуклонно растет, при этом виновные, как правило, от наказания уходят. Быстрого и тщательного расследования также потребовали представители ООН и ОБСЕ.

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