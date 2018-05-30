Лавров прокомментировал заявления о причастности РФ к убийству Бабченко

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на заявления киевских чиновников о «российском следе» в громком убийстве журналиста Аркадия Бабченко на Украине.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Трагедия вчера очередная в Киеве. Аркадий Бабченко был убит, застрелен в подъезде собственного дома, и уже премьер-министр украинского правительства заявляет от том, что это сделали российские спецслужбы. Расследование еще не начиналось, но сейчас, наверно, начнется. Поэтому эта мода, которую задают авторы такого рода ведения международных дел, она очень печальна».
Ранее Россию в причастности к убийству Бабченко обвинил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Российский журналист Бабченко был убит несколькими выстрелами в Киеве 29 мая. По данным МВД Украины, журналист скончался в машине скорой помощи.По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, в Незалежной журналистика стала опасной работой.
Ранее Россию в причастности к убийству Бабченко обвинил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Российский журналист Бабченко был убит несколькими выстрелами в Киеве 29 мая. По данным МВД Украины, журналист скончался в машине скорой помощи.По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, в Незалежной журналистика стала опасной работой.
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