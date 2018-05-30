    Эрмитажный кот-предсказатель получил форму сборной России

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    • Фото: @yury_molodkovets / instagram.com
    Эрмитажный <nobr>кот-предсказатель</nobr> получил форму сборной России

    Эрмитажный кот-предсказатель получил форму сборной России

    Эрмитажный <nobr>кот-предсказатель</nobr> получил форму сборной России
  • Фото: @yury_molodkovets / instagram.com

    • Эрмитажный кот Ахилл, назначенный предсказателем результатов матчей чемпионата мира по футболу, получил форму сборной России.

    Форма представляет собой бело-красный комбинезон с номером 9 — по числу кошачьих жизней. Куратор эрмитажных котов, основательница Музея кошки Анна Кондратьева сообщила РИА Новости, что кот покладистый и против ношения комбинезона не возражает.

    Куратор также добавила, что в преддверии ЧМ-2018 Ахилл «сбросил около 450 граммов и больше не похож на футбольный мяч».

    В 2017 году Ахилл был назначен оракулом Кубка конфедераций 2017 года как наиболее стрессоустойчивый и человеко-ориентированный кот. Прогнозы результатов ЧМ-2018 он будет делать, как и прежде, выбирая из двух мисок с кормом и флагами национальных сборных.

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