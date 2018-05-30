Эрмитажный кот-предсказатель получил форму сборной России

Эрмитажный кот Ахилл, назначенный предсказателем результатов матчей чемпионата мира по футболу, получил форму сборной России.
Форма представляет собой бело-красный комбинезон с номером 9 — по числу кошачьих жизней. Куратор эрмитажных котов, основательница Музея кошки Анна Кондратьева сообщила РИА Новости, что кот покладистый и против ношения комбинезона не возражает.
Куратор также добавила, что в преддверии ЧМ-2018 Ахилл «сбросил около 450 граммов и больше не похож на футбольный мяч».
В 2017 году Ахилл был назначен оракулом Кубка конфедераций 2017 года как наиболее стрессоустойчивый и человеко-ориентированный кот. Прогнозы результатов ЧМ-2018 он будет делать, как и прежде, выбирая из двух мисок с кормом и флагами национальных сборных.
Куратор также добавила, что в преддверии ЧМ-2018 Ахилл «сбросил около 450 граммов и больше не похож на футбольный мяч».
В 2017 году Ахилл был назначен оракулом Кубка конфедераций 2017 года как наиболее стрессоустойчивый и человеко-ориентированный кот. Прогнозы результатов ЧМ-2018 он будет делать, как и прежде, выбирая из двух мисок с кормом и флагами национальных сборных.
Кот-предсказатель Ахилл в Большом дворе Зимнего дворца, разминается в новой форме и готовится к ЧМ 2018 по футболу. А пока приглашает всех в Москву на международную выставку ИНТЕРМУЗЕЙ-2018, которая пройдёт с 31 мая по 3 июня ВДНХ. Ждём всех. Подписывайтесь на аккаунт Ахилла @achillcat #visit_hermitage #hermitage_museum #intermuseum2018 Photo by @yury_molodkovets
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