Кот Ахилл из Эрмитажа станет оракулом ЧМ-2018

В Петербурге выбрали пушистого предсказателя результатов матчей мирового первенства по футболу, который стартует в России 14 июня.
Оракулом чемпионата мира по футболу — 2018 станет эрмитажный кот Ахилл. Он уже работал предсказателем на Кубке конфедераций. Как передают РИА Новости, соответствующие бумаги уже подписаны. В ближайшее время пройдет специальная пресс-конференция и Ахиллу вручат паспорт болельщика.
В качестве подготовки к будущим мероприятиям ЧМ Ахилл посетит детский хоспис и несколько домов престарелых.
Отмечается, что белого кота Ахилла выбрали оракулом за наблюдательность и стрессоустойчивость. Кроме того, у животного врожденная глухота, поэтому обострены любознательность и интуиция.
В Эрмитаже говорят, что Ахилл способен анализировать ситуации и события, что дает ему возможность угадывать. Во время Кубка конфедераций кот-оракул работал прямо в Эрмитаже. Ахилл выбирал одну из двух мисок с кормом, рядом с которыми стояли флаги команд. Откуда кот отведывал лакомство, та команда и считалась победителем.
В качестве подготовки к будущим мероприятиям ЧМ Ахилл посетит детский хоспис и несколько домов престарелых.
Отмечается, что белого кота Ахилла выбрали оракулом за наблюдательность и стрессоустойчивость. Кроме того, у животного врожденная глухота, поэтому обострены любознательность и интуиция.
В Эрмитаже говорят, что Ахилл способен анализировать ситуации и события, что дает ему возможность угадывать. Во время Кубка конфедераций кот-оракул работал прямо в Эрмитаже. Ахилл выбирал одну из двух мисок с кормом, рядом с которыми стояли флаги команд. Откуда кот отведывал лакомство, та команда и считалась победителем.
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