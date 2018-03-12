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    Кот Ахилл из Эрмитажа станет оракулом ЧМ-2018

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Гальперин
    Кот Ахилл из Эрмитажа станет оракулом <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Кот Ахилл из Эрмитажа станет оракулом ЧМ-2018

    Кот Ахилл из Эрмитажа станет оракулом <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Гальперин

    • В Петербурге выбрали пушистого предсказателя результатов матчей мирового первенства по футболу, который стартует в России 14 июня.

    Оракулом чемпионата мира по футболу — 2018 станет эрмитажный кот Ахилл. Он уже работал предсказателем на Кубке конфедераций. Как передают РИА Новости, соответствующие бумаги уже подписаны. В ближайшее время пройдет специальная пресс-конференция и Ахиллу вручат паспорт болельщика.

    В качестве подготовки к будущим мероприятиям ЧМ Ахилл посетит детский хоспис и несколько домов престарелых.

    Отмечается, что белого кота Ахилла выбрали оракулом за наблюдательность и стрессоустойчивость. Кроме того, у животного врожденная глухота, поэтому обострены любознательность и интуиция.

    В Эрмитаже говорят, что Ахилл способен анализировать ситуации и события, что дает ему возможность угадывать. Во время Кубка конфедераций кот-оракул работал прямо в Эрмитаже. Ахилл выбирал одну из двух мисок с кормом, рядом с которыми стояли флаги команд. Откуда кот отведывал лакомство, та команда и считалась победителем.

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