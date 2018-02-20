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    Кот-предсказатель из Эрмитажа займется спортом, чтобы похудеть к ЧМ-2018

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Гальперин
    <nobr>Кот-предсказатель</nobr> из Эрмитажа займется спортом, чтобы похудеть к <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Кот-предсказатель из Эрмитажа займется спортом, чтобы похудеть к ЧМ-2018

    <nobr>Кот-предсказатель</nobr> из Эрмитажа займется спортом, чтобы похудеть к <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Гальперин

    • Эрмитажный кот по кличке Ахилл, который будет предсказывать результаты матчей чемпионата мира по футболу в России, набрал лишний вес и пройдет курс физических упражнений на специальном тренажере, чтобы прийти в форму к началу турнира.

    Ветеринарный врач Анна Кондратьева, которая курирует котов Эрмитажа, сообщила, что кот Ахилл начинает вести здоровый образ жизни со следующей недели. «Ему нужно худеть», — заключила доктор.

    За последние несколько недель эрмитажные коты проходили диспансеризацию. Медики выяснили, в частности, что знаменитому коту-предсказателю нужно будет сбросить около 850 граммов веса. Ахиллу предстоит сесть на диету и на время переехать в кафе «Республика кошек», где установлено беговое колесо, на котором кот ежедневно будет «работать над своей формой».

    Кроме того, Ахилл вскоре попробует себя в качестве кота-терапевта, чтобы привыкать к вниманию публики перед ЧМ-2018. На днях кот отправится в одну из детских больниц города, где поиграет с детьми, сообщает ТАСС.

    Напомним, что в прошлом году белый кот Ахилл верно предсказал результаты трех из четырех игр в рамках Кубка конфедераций, которые проходили в Санкт-Петербурге в прошлом году. Ахилл родился в Эрмитаже, он потомок президента эрмитажных котов — белоснежного Валлена Деламота и одной из самых известных музейных кошек Луны Сметанкиной.

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