Кот-предсказатель из Эрмитажа займется спортом, чтобы похудеть к ЧМ-2018

Эрмитажный кот по кличке Ахилл, который будет предсказывать результаты матчей чемпионата мира по футболу в России, набрал лишний вес и пройдет курс физических упражнений на специальном тренажере, чтобы прийти в форму к началу турнира.
Ветеринарный врач Анна Кондратьева, которая курирует котов Эрмитажа, сообщила, что кот Ахилл начинает вести здоровый образ жизни со следующей недели. «Ему нужно худеть», — заключила доктор.
За последние несколько недель эрмитажные коты проходили диспансеризацию. Медики выяснили, в частности, что знаменитому коту-предсказателю нужно будет сбросить около 850 граммов веса. Ахиллу предстоит сесть на диету и на время переехать в кафе «Республика кошек», где установлено беговое колесо, на котором кот ежедневно будет «работать над своей формой».
Кроме того, Ахилл вскоре попробует себя в качестве кота-терапевта, чтобы привыкать к вниманию публики перед ЧМ-2018. На днях кот отправится в одну из детских больниц города, где поиграет с детьми, сообщает ТАСС.
Напомним, что в прошлом году белый кот Ахилл верно предсказал результаты трех из четырех игр в рамках Кубка конфедераций, которые проходили в Санкт-Петербурге в прошлом году. Ахилл родился в Эрмитаже, он потомок президента эрмитажных котов — белоснежного Валлена Деламота и одной из самых известных музейных кошек Луны Сметанкиной.
За последние несколько недель эрмитажные коты проходили диспансеризацию. Медики выяснили, в частности, что знаменитому коту-предсказателю нужно будет сбросить около 850 граммов веса. Ахиллу предстоит сесть на диету и на время переехать в кафе «Республика кошек», где установлено беговое колесо, на котором кот ежедневно будет «работать над своей формой».
Кроме того, Ахилл вскоре попробует себя в качестве кота-терапевта, чтобы привыкать к вниманию публики перед ЧМ-2018. На днях кот отправится в одну из детских больниц города, где поиграет с детьми, сообщает ТАСС.
Напомним, что в прошлом году белый кот Ахилл верно предсказал результаты трех из четырех игр в рамках Кубка конфедераций, которые проходили в Санкт-Петербурге в прошлом году. Ахилл родился в Эрмитаже, он потомок президента эрмитажных котов — белоснежного Валлена Деламота и одной из самых известных музейных кошек Луны Сметанкиной.
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