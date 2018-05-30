Финансист Уильям Браудер задержан в Мадриде по запросу России

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заявил, что он был задержан в Мадриде по запросу России в Интерпол.
Об этом финансист написал на своей странице в Twitter. По его словам, полицейские усадили его в машину, чтобы доставить в отделение.
Уильям Браудер: «Срочно: только что был задержан испанской полицией в Мадриде по российскому ордеру на арест в Интерпол. Еду в полицейский участок прямо сейчас».
Он добавил фотографию, сделанную с заднего сиденья полицейской машины. По словам Браудера, стражи порядке не сообщили ему, в какое отделение его везут.
Напомним, Тверской суд Москвы в конце 2017 года заочно приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы. Он был признан виновным в преднамеренном банкротстве и неуплате налогов на сумму более трех миллиардов рублей. Финансиста и его партнера Ивана Черкасова также обязали уплатить налоги на общую сумму 4,2 млрд рублей.
Британский инвестор был объявлен российскими властями в международный розыск. Сам он призывал приостановить членство РФ в Интерполе.
Уильям Браудер: «Срочно: только что был задержан испанской полицией в Мадриде по российскому ордеру на арест в Интерпол. Еду в полицейский участок прямо сейчас».
Urgent: Just was arrested by Spanish police in Madrid on a Russian Interpol arrest warrant. Going to the police station right now.— Bill Browder (@Billbrowder) 30 мая 2018 г.
Он добавил фотографию, сделанную с заднего сиденья полицейской машины. По словам Браудера, стражи порядке не сообщили ему, в какое отделение его везут.
In the back of the Spanish police car going to the station on the Russian arrest warrant. They won’t tell me which station pic.twitter.com/Xwj27xC7Zd— Bill Browder (@Billbrowder) 30 мая 2018 г.
Напомним, Тверской суд Москвы в конце 2017 года заочно приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы. Он был признан виновным в преднамеренном банкротстве и неуплате налогов на сумму более трех миллиардов рублей. Финансиста и его партнера Ивана Черкасова также обязали уплатить налоги на общую сумму 4,2 млрд рублей.
Британский инвестор был объявлен российскими властями в международный розыск. Сам он призывал приостановить членство РФ в Интерполе.
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