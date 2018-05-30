    Финансист Уильям Браудер задержан в Мадриде по запросу России

    2 комментария
    • Фото: @Billbrowder / twitter.com
    Финансист Уильям Браудер задержан в Мадриде по запросу России

    Финансист Уильям Браудер задержан в Мадриде по запросу России

    Финансист Уильям Браудер задержан в Мадриде по запросу России
  • Фото: @Billbrowder / twitter.com

    • Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заявил, что он был задержан в Мадриде по запросу России в Интерпол.

    Об этом финансист написал на своей странице в Twitter. По его словам, полицейские усадили его в машину, чтобы доставить в отделение.

    Уильям Браудер: «Срочно: только что был задержан испанской полицией в Мадриде по российскому ордеру на арест в Интерпол. Еду в полицейский участок прямо сейчас».




    Он добавил фотографию, сделанную с заднего сиденья полицейской машины. По словам Браудера, стражи порядке не сообщили ему, в какое отделение его везут.




    смотретьСуд заочно приговорил финансиста Браудера к 9 годам заключения
    Суд заочно приговорил финансиста Браудера к 9 годам заключения
    Напомним, Тверской суд Москвы в конце 2017 года заочно приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы. Он был признан виновным в преднамеренном банкротстве и неуплате налогов на сумму более трех миллиардов рублей. Финансиста и его партнера Ивана Черкасова также обязали уплатить налоги на общую сумму 4,2 млрд рублей.

    Британский инвестор был объявлен российскими властями в международный розыск. Сам он призывал приостановить членство РФ в Интерполе.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru