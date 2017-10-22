СМИ: Россия внесла финансиста Браудера в список Интерпола

Россия поместила британского бизнесмена Уильяма Браудера в список розыска Интерпола.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian, этот шаг был санкционирован президентом России Владимиром Путиным. Россия внесла Браудера в список в субботу, воспользовавшись правом в одностороннем порядке размещать имена разыскиваемых для запроса на арест. Браудер рассказал, что его предупредил об этом департамент внутренней безопасности США.
Уильям Браудер — подданный Великобритании, разыскивается на территории России. В настоящее время Тверской суд Москвы рассматривает уголовное дело Браудера и его делового партнера Ивана Черкасова, обвиняемых в трех эпизодах преднамеренного банкротства.
Сумма причиненного ими ущерба, по мнению обвинения, составляет 3,5 миллиарда рублей. Потерпевшими по делу являются три отделения управления ФНС по Москве, которыми в рамках уголовного дела заявлен к подсудимым гражданский иск на сумму причиненного ущерба.
Членами Интерпола, международной полиции, числятся 190 стран. Штаб-квартира организации находится во Франции.
Уильям Браудер — подданный Великобритании, разыскивается на территории России. В настоящее время Тверской суд Москвы рассматривает уголовное дело Браудера и его делового партнера Ивана Черкасова, обвиняемых в трех эпизодах преднамеренного банкротства.
Сумма причиненного ими ущерба, по мнению обвинения, составляет 3,5 миллиарда рублей. Потерпевшими по делу являются три отделения управления ФНС по Москве, которыми в рамках уголовного дела заявлен к подсудимым гражданский иск на сумму причиненного ущерба.
Членами Интерпола, международной полиции, числятся 190 стран. Штаб-квартира организации находится во Франции.
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