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    СМИ: Россия внесла финансиста Браудера в список Интерпола

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    СМИ: Россия внесла финансиста Браудера в список Интерпола

    СМИ: Россия внесла финансиста Браудера в список Интерпола

    Россия поместила британского бизнесмена Уильяма Браудера в список розыска Интерпола.

    Как передает «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian, этот шаг был санкционирован президентом России Владимиром Путиным. Россия внесла Браудера в список в субботу, воспользовавшись правом в одностороннем порядке размещать имена разыскиваемых для запроса на арест. Браудер рассказал, что его предупредил об этом департамент внутренней безопасности США.

    Уильям Браудер — подданный Великобритании, разыскивается на территории России. В настоящее время Тверской суд Москвы рассматривает уголовное дело Браудера и его делового партнера Ивана Черкасова, обвиняемых в трех эпизодах преднамеренного банкротства.

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    Сумма причиненного ими ущерба, по мнению обвинения, составляет 3,5 миллиарда рублей. Потерпевшими по делу являются три отделения управления ФНС по Москве, которыми в рамках уголовного дела заявлен к подсудимым гражданский иск на сумму причиненного ущерба.

    Членами Интерпола, международной полиции, числятся 190 стран. Штаб-квартира организации находится во Франции.

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