Генпрокуратура вновь потребует объявить финансиста Браудера в международный розыск

Генпрокуратура РФ настаивает на объявлении финансиста Уильяма Браудера в международный розыск.
Генпрокуратура РФ направила возражения на повторный отказ Интерпола об объявлении финансиста Уильяма Браудера в международный розыск. Предыдущий запрос был направлен в июне. Возражения основаны на том, что Интерпол признает законным преследование Браудера российской стороной, но в розыске отказывает.
В России главу Hermitage Capital Уильяма Браудера обвиняют в неуплате налогов, намеренном банкротстве компании «Дальняя степь» и выводе за рубеж акций «Газпрома». В 2005 году ему запретили въезд в Россию. Впоследствии основным фигурантом дела против Hermitage Capital стал юрист Сергей Магнитский.
В России главу Hermitage Capital Уильяма Браудера обвиняют в неуплате налогов, намеренном банкротстве компании «Дальняя степь» и выводе за рубеж акций «Газпрома». В 2005 году ему запретили въезд в Россию. Впоследствии основным фигурантом дела против Hermitage Capital стал юрист Сергей Магнитский.
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