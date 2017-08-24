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  • 24.08, 22:38

    Генпрокуратура вновь потребует объявить финансиста Браудера в международный розыск

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    Генпрокуратура вновь потребует объявить финансиста Браудера в международный розыск

    Генпрокуратура вновь потребует объявить финансиста Браудера в международный розыск

    Генпрокуратура РФ настаивает на объявлении финансиста Уильяма Браудера в международный розыск.

    Генпрокуратура РФ направила возражения на повторный отказ Интерпола об объявлении финансиста Уильяма Браудера в международный розыск. Предыдущий запрос был направлен в июне. Возражения основаны на том, что Интерпол признает законным преследование Браудера российской стороной, но в розыске отказывает.

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    «Нашли жертву»: Чайка в интервью НТВ раскрыл план Браудера по дискредитации России
    В России главу Hermitage Capital Уильяма Браудера обвиняют в неуплате налогов, намеренном банкротстве компании «Дальняя степь» и выводе за рубеж акций «Газпрома». В 2005 году ему запретили въезд в Россию. Впоследствии основным фигурантом дела против Hermitage Capital стал юрист Сергей Магнитский.

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