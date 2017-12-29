Браудер попросил приостановить членство России в Интерполе

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер призвал Интерпол приостановить членство России в организации. С таким призывом Браудер выступил после вынесения ему заочного приговора в Москве.
Об этом Браудер написал в своем микроблоге в Twitter.
Уильям Браудер: «Россия в шестой раз подает заявку в Интерпол с требованием арестовать меня после того, как пять предыдущих запросов были отклонены как нелегитимные и политически окрашенные. Для Интерпола наступило время приостановить членство России за злоупотребления системой».
Ранее, сегодня Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения в колонии общего режима за организацию преднамеренного банкротства и уклонение от уплаты налогов. Браудера и его партнера Ивана Черкасова также обязали уплатить налоги на общую сумму 4,2 млрд рублей.
После вынесения приговора в Генпрокуратуре сообщили, что теперь у России есть основания подать новый запрос на международный розыск бизнесмена.
Это был уже второй приговор Браудеру, вынесенный российским судом. В июле 2013 года Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на 522 млн рублей) и также приговорил к девяти годам лишения свободы.
Уильям Браудер: «Россия в шестой раз подает заявку в Интерпол с требованием арестовать меня после того, как пять предыдущих запросов были отклонены как нелегитимные и политически окрашенные. Для Интерпола наступило время приостановить членство России за злоупотребления системой».
Ранее, сегодня Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения в колонии общего режима за организацию преднамеренного банкротства и уклонение от уплаты налогов. Браудера и его партнера Ивана Черкасова также обязали уплатить налоги на общую сумму 4,2 млрд рублей.
После вынесения приговора в Генпрокуратуре сообщили, что теперь у России есть основания подать новый запрос на международный розыск бизнесмена.
Это был уже второй приговор Браудеру, вынесенный российским судом. В июле 2013 года Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на 522 млн рублей) и также приговорил к девяти годам лишения свободы.
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