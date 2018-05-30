    Совфед пригласит Цукерберга на одно из своих заседаний

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    Совфед пригласит Цукерберга на одно из своих заседаний

    Совфед пригласит Цукерберга на одно из своих заседаний

    Совет Федерации намерен пригласить основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга на одно из своих пленарных заседаний.

    С предложением пригласить Цукерберга на заседание, посвященное цифровизации России, выступил ряд сенаторов. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко идею поддержала.

    Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ: «Конкретное предложение заслуживает внимания. Эта тема сейчас чрезвычайно актуальна. Сможет он приехать или нет, это второй вопрос, но я бы поддержала предложение о его приглашении на одно из наших заседаний. Я дала поручение, мы направим приглашение и постараемся организовать его приезд».

    Заняться этим вопросом Матвиенко поручила комитету по экономической политике.

    На минувшей неделе Марк Цукерберг, выступая в Европарламенте, извинился за утечку данных из Facebook и скандал с британской компанией Cambridge Analytica. Однако Евродепутаты выступлением Цукерберга остались недовольны.

    Доклада Цукерберга об утечке данных уже несколько месяцев добивается британский парламент.

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