Совфед пригласит Цукерберга на одно из своих заседаний

Совет Федерации намерен пригласить основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга на одно из своих пленарных заседаний.
С предложением пригласить Цукерберга на заседание, посвященное цифровизации России, выступил ряд сенаторов. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко идею поддержала.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ: «Конкретное предложение заслуживает внимания. Эта тема сейчас чрезвычайно актуальна. Сможет он приехать или нет, это второй вопрос, но я бы поддержала предложение о его приглашении на одно из наших заседаний. Я дала поручение, мы направим приглашение и постараемся организовать его приезд».
Заняться этим вопросом Матвиенко поручила комитету по экономической политике.
На минувшей неделе Марк Цукерберг, выступая в Европарламенте, извинился за утечку данных из Facebook и скандал с британской компанией Cambridge Analytica. Однако Евродепутаты выступлением Цукерберга остались недовольны.
Доклада Цукерберга об утечке данных уже несколько месяцев добивается британский парламент.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ: «Конкретное предложение заслуживает внимания. Эта тема сейчас чрезвычайно актуальна. Сможет он приехать или нет, это второй вопрос, но я бы поддержала предложение о его приглашении на одно из наших заседаний. Я дала поручение, мы направим приглашение и постараемся организовать его приезд».
Заняться этим вопросом Матвиенко поручила комитету по экономической политике.
На минувшей неделе Марк Цукерберг, выступая в Европарламенте, извинился за утечку данных из Facebook и скандал с британской компанией Cambridge Analytica. Однако Евродепутаты выступлением Цукерберга остались недовольны.
Доклада Цукерберга об утечке данных уже несколько месяцев добивается британский парламент.
Комментарии