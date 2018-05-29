Больше вопросов, чем ответов: врачи Солсбери рассказали о чудом вылеченных Скрипалях

Сегодня BBC опубликовала откровения врачей окружной больницы Солсбери, которые занимались лечением Сергея и Юлии Скрипалей. Медики поделились подробностями того, что происходило в госпитале, однако эти признания оставляют больше вопросов, чем ответов.
К примеру, выяснилось, что установить диагноз им помогли специалисты секретной лаборатории Портон-Даун, в самый нужный момент появившиеся на пороге больницы с ценными советами и вариантами лечения. При этом непонятно, почему Скрипалей оставили в гражданском госпитале, а не перевели в военный. Корреспондент НТВ Лиза Герсон передает из Лондона.
Врачи и медсестры больницы Солсбери рассказали, как они лечили Скрипалей телеканалу британскому BBC, а не российскому посольству, которое запросило эту информацию и ждет ответа третий месяц. Это первое интервью — до сих пор из больницы не было ни одной утечки. Журналистам из английских таблоидов не удалось подкупить даже какую-нибудь больничную санитарку. Государственное дело. Интервью дают только по команде: не болтай — рядом Портон-Даун!
Показания врачей начались с рекламы собственных услуг. Им недостаточно того, что их уже дважды на весь мир похвалила Юлия Скрипаль — устно и письменно. Была бы клиника частной, к ним бы теперь был вал пациентов со всего мира — и с «зикой», и с бубонной чумой. Ведь их «командная работа» людей со смертельным диагнозом вытаскивает.
Кристин Бланшард, директор больницы в Солсбери: «Как можно вылечить трех человек после отравления „Новичком“, во всем мире знаем только мы. И могу с уверенностью сказать, что мы еще учимся».
Что значит «они еще учатся»? Неужели, будут новые случаи? Сергей Скрипаль — мужчина, воспитанный в России, где перед женщиной открывают дверь (в отличие от Британии). Он должен был первым измазаться в яде с дверной ручки. Затем он так же галантно должен был, прежде чем вымыл в ресторане руки, открыть перед Юлией дверь в ресторане Zizi, придвинуть ей стул, передать меню. Почему живы последующие 500 посетителей пиццерии и официанты, взявшиеся за дверь и за меню? Нет ответа у врачей.
Стивен Джукс, врач отделения интенсивной терапии больницы Солсбери: «Когда мы впервые осознали, что это нервно-паралитическое вещество, мы думали, что они не выживут. Мы пробовали все методы лечения. Мы обеспечили лучший клинический уход. Но были все основания полагать, что они не выживут».
Почему за промежуток времени Х после введения лекарства от наркотического отравления Y, затем антидота к Новичку Z у пациентов не остановилось дыхание и сердце, если известно, что время гибели от нервно-паралитического газа — минуты, а отец с дочерью гуляли по Солсбери четыре часа?
Нервно-паралитический газ был открыт случайно в 30-е годы прошлого века при разработке пестицидов. Поэтому чтобы понять, как работает нервно-паралитический газ, можно прыснуть на муху из баллончика от насекомых. Муха упадет на землю, подвигает лапками и умрет. В ее теле будет нарушена передача нервных импульсов. Времени на поиски антидота нет.
Но в больнице потеряли время, назначив лечение от опиоидного отравления. Затем выяснилось, что пациенты проходят по линии контрразведки, а не угрозыска, и с лекарством удачно подвернулись «проходившие мимо» военные из лаборатории Портон-Даун.
Как мог лечащий врач распознать в крови двух русских, которых считали не то пьяными, не то под веществами, официально неизвестный в Британии яд и сразу сообразить, что обратиться нужно именно в секретную военную лабораторию? Как дежурный терапевт смог туда вообще обратиться? Если бы он писал запрос на больничном бланке на имя главы Минобороны, ответ вряд ли застал бы Скрипалей в живых.
Антон Уткин, эксперт по химическому оружию: «Некоторые реактиваторы могут лучше работать против одних отравляющих веществ, некоторые — против других. В любом случае нужен подбор. Но даже если не удается осуществить подбор второго типа антидота, так сказать, или его эффективность недостаточна, то, в принципе, человека в этом случае переводят в искусственную кому, чтобы мозг человека не посылал нервных импульсов, и осуществляются меры по поддержанию жизнедеятельности».
Собственно, об этом и сказали британские врачи британскому каналу. Информация не является откровением. Ремарки медиков — как те лекарства, от которых больше побочных эффектов, чем пользы. Больше вопросов, чем ответов. Если эти вопросы кто-то из британцев хочет задать.
Врачи и медсестры больницы Солсбери рассказали, как они лечили Скрипалей телеканалу британскому BBC, а не российскому посольству, которое запросило эту информацию и ждет ответа третий месяц. Это первое интервью — до сих пор из больницы не было ни одной утечки. Журналистам из английских таблоидов не удалось подкупить даже какую-нибудь больничную санитарку. Государственное дело. Интервью дают только по команде: не болтай — рядом Портон-Даун!
Показания врачей начались с рекламы собственных услуг. Им недостаточно того, что их уже дважды на весь мир похвалила Юлия Скрипаль — устно и письменно. Была бы клиника частной, к ним бы теперь был вал пациентов со всего мира — и с «зикой», и с бубонной чумой. Ведь их «командная работа» людей со смертельным диагнозом вытаскивает.
Кристин Бланшард, директор больницы в Солсбери: «Как можно вылечить трех человек после отравления „Новичком“, во всем мире знаем только мы. И могу с уверенностью сказать, что мы еще учимся».
Что значит «они еще учатся»? Неужели, будут новые случаи? Сергей Скрипаль — мужчина, воспитанный в России, где перед женщиной открывают дверь (в отличие от Британии). Он должен был первым измазаться в яде с дверной ручки. Затем он так же галантно должен был, прежде чем вымыл в ресторане руки, открыть перед Юлией дверь в ресторане Zizi, придвинуть ей стул, передать меню. Почему живы последующие 500 посетителей пиццерии и официанты, взявшиеся за дверь и за меню? Нет ответа у врачей.
Стивен Джукс, врач отделения интенсивной терапии больницы Солсбери: «Когда мы впервые осознали, что это нервно-паралитическое вещество, мы думали, что они не выживут. Мы пробовали все методы лечения. Мы обеспечили лучший клинический уход. Но были все основания полагать, что они не выживут».
Почему за промежуток времени Х после введения лекарства от наркотического отравления Y, затем антидота к Новичку Z у пациентов не остановилось дыхание и сердце, если известно, что время гибели от нервно-паралитического газа — минуты, а отец с дочерью гуляли по Солсбери четыре часа?
Нервно-паралитический газ был открыт случайно в 30-е годы прошлого века при разработке пестицидов. Поэтому чтобы понять, как работает нервно-паралитический газ, можно прыснуть на муху из баллончика от насекомых. Муха упадет на землю, подвигает лапками и умрет. В ее теле будет нарушена передача нервных импульсов. Времени на поиски антидота нет.
Но в больнице потеряли время, назначив лечение от опиоидного отравления. Затем выяснилось, что пациенты проходят по линии контрразведки, а не угрозыска, и с лекарством удачно подвернулись «проходившие мимо» военные из лаборатории Портон-Даун.
Как мог лечащий врач распознать в крови двух русских, которых считали не то пьяными, не то под веществами, официально неизвестный в Британии яд и сразу сообразить, что обратиться нужно именно в секретную военную лабораторию? Как дежурный терапевт смог туда вообще обратиться? Если бы он писал запрос на больничном бланке на имя главы Минобороны, ответ вряд ли застал бы Скрипалей в живых.
Антон Уткин, эксперт по химическому оружию: «Некоторые реактиваторы могут лучше работать против одних отравляющих веществ, некоторые — против других. В любом случае нужен подбор. Но даже если не удается осуществить подбор второго типа антидота, так сказать, или его эффективность недостаточна, то, в принципе, человека в этом случае переводят в искусственную кому, чтобы мозг человека не посылал нервных импульсов, и осуществляются меры по поддержанию жизнедеятельности».
Собственно, об этом и сказали британские врачи британскому каналу. Информация не является откровением. Ремарки медиков — как те лекарства, от которых больше побочных эффектов, чем пользы. Больше вопросов, чем ответов. Если эти вопросы кто-то из британцев хочет задать.
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